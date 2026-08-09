La richiesta riguarda soprattutto la zona sud: erbacce, rami e alberi da potare. «Rispetto per i lavoratori, ma va migliorata l’organizzazione»

Un intervento straordinario per ripristinare il decoro urbano e affrontare le situazioni potenzialmente pericolose legate alla vegetazione incolta. È la richiesta rivolta all’Amministrazione comunale di Cosenza dal Comitato di quartiere di Piazza Riforma.

L’appello riguarda la pulizia delle strade e degli spazi pubblici, la rimozione delle erbacce e la manutenzione di rami e alberi che necessiterebbero di interventi di potatura.

La richiesta per la zona sud di Cosenza

Secondo il Comitato, le criticità interesserebbero in modo particolare l’area meridionale della città, pur non essendo circoscritte esclusivamente a questa parte del territorio comunale.

«Tutta la zona sud della città, ma non solo, ha bisogno di interventi straordinari, per poi poter programmare una gestione ordinaria», si legge nella nota.

L’obiettivo indicato è quello di avviare una prima operazione più incisiva, alla quale dovrebbe seguire una manutenzione regolare e programmata.

«Rispetto per i lavoratori, il problema è organizzativo»

Il Comitato precisa che la richiesta non è rivolta contro il personale impegnato quotidianamente nei servizi cittadini.

«Abbiamo grande rispetto di tutti i lavoratori delle cooperative sociali e di Ecologia Oggi, che ringraziamo dal profondo del cuore, ma c’è un evidente problema di organizzazione che va risolto», sottolineano i rappresentanti del quartiere.

Le criticità segnalate vengono quindi ricondotte alla pianificazione e al coordinamento degli interventi, e non all’operato dei singoli addetti.

L’appello all’Amministrazione comunale

Il Comitato chiede infine che il Comune garantisca una presenza operativa anche durante agosto, periodo nel quale la manutenzione del verde e la pulizia degli spazi pubblici continuano a rappresentare servizi essenziali.

«L’Amministrazione comunale deve essere pronta e presente proprio nel periodo agostano, per rimuovere tutte le situazioni di pericolo, intervenire sugli alberi da potare e migliorare il decoro urbano», conclude la nota.