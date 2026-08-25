Parenti, amici e ultrà del Cosenza si sono ritrovati in via degli Stadi per ricordare la giovane morta nel 2024 sulla strada statale 18 bis, tra Lorica e Aprigliano. La famiglia è parte civile nel processo a carico dell’ex fidanzato Mario Molinari, accusato di omicidio stradale. Un secondo momento commemorativo è previsto a Laurignano

Cosenza si stringe ancora una volta attorno al ricordo di Ilaria Mirabelli, la giovane deceduta nel 2024 in seguito a un tragico incidente lungo la strada statale 18 bis, nel tratto della Sila compreso tra Lorica e Aprigliano.A ricordarla, in un momento carico di emozione, sono stati i parenti, gli amici e gli ultrà del Cosenza, che hanno voluto lasciare un segno concreto della memoria di Ilaria in via degli Stadi. Qui sono stati sistemati uno striscione e una panchina dedicati alla ragazza, un luogo simbolico destinato a diventare uno spazio del ricordo.La vicenda giudiziaria legata alla morte di Ilaria è ancora in corso. Mario Molinari, ex fidanzato della giovane, è infatti a processo con l’accusa di omicidio stradale. Nel procedimento penale la famiglia di Ilaria Mirabelli si è costituita parte civile ed è assistita dai propri legali, presenti anche in occasione del momento commemorativo.

Il ricordo, però, non si ferma a via degli Stadi. È previsto infatti un secondo appuntamento a Laurignano, per continuare a tenere viva la memoria di Ilaria e raccogliere attorno alla sua famiglia le persone che le hanno voluto bene.

A distanza di tempo dalla tragedia, il dolore resta, ma resta anche la volontà di non lasciare che il nome di Ilaria venga dimenticato. La panchina e lo striscione diventano così un messaggio semplice e potente: quello di una comunità che continua a ricordare una giovane vita spezzata troppo presto.