Ancora un rinvio, questa volta propedeutico all’avvio dell’istruttoria dibattimentale, nel processo a carico di Mario Molinari, imputato per omicidio stradale. Secondo la Procura di Cosenza, Molinari avrebbe causato la morte dell’allora fidanzata Ilaria Mirabelli, deceduta in un incidente avvenuto il 25 agosto 2024 lungo il tratto di strada che collega Lorica ad Aprigliano.

All’udienza odierna la parte civile, rappresentata dall’avvocato Guido Siciliano, ha sollevato un’eccezione: il procedimento per omicidio stradale aggravato – è stato sostenuto – non dovrebbe essere trattato dal giudice in composizione monocratica, ma dal tribunale collegiale. Il giudice Tricò ha accolto la questione.

Il processo, quindi, proseguirà davanti al tribunale collegiale di Cosenza e l’avvio è fissato per il mese di aprile. Molinari è difeso dall’avvocato Nicola Rendace.