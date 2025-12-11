Avviati i lavori nell’area di Piazza Caduti di Razzà. Caruso: “Cosenza 2050 sarà una città equa e sostenibile”. Sconosciuto: “Le periferie tornano al centro”

Sono in corso i lavori di riqualificazione dell’ultimo lotto di via Popilia, nell’area conosciuta come “Piazza Caduti di Razzà”. L’intervento, finanziato con circa 300 mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta alla valorizzazione e alla rigenerazione completa della zona, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità, il comfort ambientale e la qualità del verde urbano.

“E’ questo l’ennesimo segnale di un cambio di passo e di visione di sviluppo di città. Anche le zone ritenute periferiche ed abbandonate a se stesse per tanti anni, stanno ricevendo finalmente l’attenzione che meritano per una crescita complessiva del territorio, che non lascia indietro nessuno” afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “Localizzare l’intervento su via Popilia ha avuto una valenza strategica ed un rilevante valore sociale perché riconosce dignità ad un luogo importante, in passato dimenticato, della nostra città ed ai suoi residenti. Stiamo completando un altro tassello che si aggiunge al mosaico che stiamo costruendo della ‘Cosenza 2050’: una smart city equa, accogliente, inclusiva e sostenibile”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Pasquale Sconosciuto: “La dignità che si sta dando alle periferie ed ai quartieri popolari, tra i quali via Popilia, su cui sono stati accesi i riflettori della rinascita anche sull’ultimo lotto, mi inorgoglisce e mi rende sempre più fiero di essere parte della Giunta guidata da Franz Caruso. L’intervento cambierà volto ad una zona da sempre abbandonata a se stessa ed a cui da sempre sono particolarmente legato e fiero di appartenere”.

Le opere previste

Il progetto comprende diversi interventi mirati alla creazione di nuovi spazi verdi, aree di socialità e soluzioni sostenibili, tra cui: Realizzazione di pergole con essenze rampicanti per garantire ombreggiamento naturale. Installazione di tavoli da pic-nic per favorire socialità e sosta. Posa di pavimentazione drenante per migliorare la permeabilità del suolo. Installazione di nuove panchine e cestini per la raccolta differenziata. Piantumazione di nuovi alberi per incrementare le aree ombreggiate. Creazione del “Giardino degli Odori”, con piante aromatiche e profumate. Allestimento del “Giardino degli Agrumi”, con alberi da frutto.

Installazione di un sistema di irrigazione sostenibile alimentato dalle acque meteoriche. Piantumazione e concimazione del prato per una crescita uniforme e duratura. L’intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di riqualificazione urbana avviato dal Comune, volto a restituire valore, vivibilità e dignità alle aree della città storicamente meno attenzionate.