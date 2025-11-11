Le riprese del cortometraggio “La casa in Fiamme” interpratato da Margherita Buy e Fabrizio Bentivoglio sono iniziate ieri e andranno avanti fino a giovedì

Traffico impazzito questa mattina nel centro di Cosenza, e automobilisti (comprensibilmente) imbufaliti. «Ma che cosa sta succedendo?», la domanda che è rimbalzata e continua a rimbalzare da un abitacolo all’altro, nel tentativo di catturare qualche piccola informazione.

Il motivo lo sveliamo noi di Cosenza Channel: il forte disagio è dovuto alle riprese di un cortometraggio. La troupe, dopo essere stata alla “Villa Nuova”, si è poi spostata su via Caloprese. Come risulta da un documento in nostro possesso, infatti, la società cinematografica Wildside, nei giorni scorsi, ha chiesto al Comune di Cosenza “l’occupazione del suolo pubblico per le riprese del film lungometraggio dal titolo provvisorio la Casa in Fiamme”.

Come si legge nel cronoprogramma, nella giornata di ieri, le riprese sono state realizzate nel parcheggio Lungocrati a Gergeri. Questa mattina, e veniamo appunto ai disagi causati al traffico, la troupe si è spostata su via Popilia, via Reggio Calabria. Le riprese del lungometraggio andranno avanti fino al 13 novembre: automobilisti avvisati, mezzi salvati.

La Casa in Fiamme: nel cast Margherita Buy e Fabrizio Bentivoglio

I protagonisti del film, scritto da Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi, sono Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò, Anita Caprioli, Arianna Di Claudio e con Francesco Di Leva. Prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, da Eliofilm e da PiperFilm Durante un weekend in quella che un tempo è stata la casa del cuore, una famiglia non più felice e ormai divisa si confronta con la realtà. Il pretesto è la vendita della villa al mare, ma la convivenza forzata - tra genitori, figli, nipoti e congiunti - scoprirà antiche ferite mai rimarginate.

Solo grazie a eventi tragicomici, i nostri saranno costretti a svelare sentimenti e verità mai venuti a galla prima. La casa in fiamme racconta con ironia le contraddizioni di una famiglia imperfetta, sempre in bilico tra rancore e una speranza di riconciliazione. Sempre in bilico tra tragedia e commedia. Come la vita. Prodotto da Sonia Rovai con Claudio Falconi per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Ariens Damsi per Eliofilm, e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm, che lo distribuirà al cinema in Italia. PiperPlay ne curerà le vendite internazionali. Le riprese durano tre settimana tra la Calabria e il Lazio, in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, e Roma.