Il sindaco Franz Caruso e gli specialisti hanno verificato lo stato dell’impianto. Previsti interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino

Il Planetario “G.B. Amico” di Cosenza potrebbe tornare presto operativo. Il sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo nella struttura insieme ai tecnici comunali e agli specialisti dell’azienda Zeiss, che aveva realizzato il sistema planetario.

L’ispezione è stata preceduta da interventi di pulizia e messa in sicurezza degli ambienti, necessari per consentire le verifiche tecniche sull’impianto. Nel corso del sopralluogo è stata inoltre programmata l’installazione di un sistema di sicurezza per proteggere la struttura.

Dalle prime verifiche sarebbe emerso che il sistema planetario risulta recuperabile. L’amministrazione comunale ha quindi previsto interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’impianto e la successiva riapertura al pubblico.

Nelle prossime settimane proseguiranno le attività tecniche e amministrative per definire tempi e modalità dei lavori. L’obiettivo dichiarato dal Comune è restituire alla città uno spazio scientifico e culturale pienamente funzionante.