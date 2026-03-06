Ordinanza della Polizia Municipale per la partita di Serie C di domenica 8 marzo: stop a traffico e pedoni su viale Magna Grecia e via Formoso dalle 12 alle 18

In occasione della partita Cosenza-Team Altamura, valida per il campionato di Serie C e in programma domenica 8 marzo alle ore 14.30 allo stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la viabilità nelle aree limitrofe all’impianto sportivo.

Il provvedimento, adottato per motivi di ordine pubblico e sicurezza, risponde anche alla richiesta della Questura di Cosenza di regolamentare la circolazione stradale nella zona di viale Magna Grecia, particolarmente interessata dai flussi di tifosi.

In base all’ordinanza sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 12.00 alle ore 18.00, e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:

Viale Magna Grecia

Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia

Il responsabile del servizio, sentito il dirigente per l’ordine pubblico della Questura, potrà anticipare o prolungare gli orari di chiusura in base a eventuali esigenze legate alla sicurezza, alla gestione dei flussi di traffico o ad altre contingenze.

Per limitare i disagi alla circolazione, la Polizia Municipale ha inoltre indicato alcuni percorsi alternativi per gli automobilisti:

i veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno utilizzare via degli Stadi;

i veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi – Panebianco;

i veicoli provenienti da Rende potranno transitare su via Guglielmo Marconi – via degli Stadi.

Per raggiungere lo stadio, i pedoni dovranno utilizzare esclusivamente via degli Stadi, individuata come percorso principale di accesso all’impianto sportivo.