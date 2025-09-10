Dall’11 settembre incontri gratuiti online per imparare a gestire bilancio familiare, credito e risparmio in modo consapevole
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Poste italiane
A settembre ripartono i webinar gratuiti di educazione finanziaria dedicati ai cittadini di Cosenza e provincia, con l’obiettivo di diffondere conoscenze utili per una corretta pianificazione economica personale e familiare.
Il primo appuntamento è in programma per giovedì 11 settembre con due sessioni:
- ore 10:00 – I conti di casa
- ore 16:00 – La gestione del credito
Temi e obiettivi
Durante gli incontri saranno forniti suggerimenti pratici per: organizzare il bilancio familiare, utilizzare in modo consapevole il risparmio, pianificare i progetti di vita, gestire al meglio strumenti di credito e finanziamento.
I webinar, accessibili gratuitamente a tutti, saranno disponibili con sottotitoli e interprete LIS per garantire la massima inclusività.
Come partecipare
Per registrarsi basta collegarsi alla pagina dedicata di Poste Italiane – Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale. Oltre ai webinar, la piattaforma offre contenuti multimediali fruibili da tutti, tra cui la serie di podcast Generazione EF – Giovani, che affronta con linguaggio semplice le principali tematiche della pianificazione economica.
Una scelta di responsabilità sociale
L’iniziativa rientra nell’impegno di Poste Italiane per la diffusione della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, in coerenza con i principi ESG delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a compiere scelte più consapevoli e sostenibili.