Da Corigliano Rossano ai banchi di una scuola d’altri tempi, sotto l’occhio attento delle telecamere di Rai Due. È il viaggio vissuto da Michelle Pedace, diciassette anni, una delle protagoniste dell’ultima edizione de Il Collegio, il programma televisivo che riporta studenti e studentesse in un contesto scolastico lontano dalle abitudini moderne, fatto di disciplina, studio e responsabilità quotidiane. Michelle è nata a Rossano, in provincia di Cosenza, il 27 novembre 2008. Frequenta il quarto anno del liceo scientifico e vive con la famiglia nella città ionica. Il padre, Pierluigi Pedace, è imprenditore, mentre la madre, Antonietta Bruno, lavora come educatrice. Un contesto familiare solido, che ha sostenuto la scelta della giovane di mettersi in gioco in un’esperienza televisiva impegnativa e fuori dall’ordinario.

«Da piccola ho sempre seguito questo programma», racconta Michelle, spiegando come la curiosità e l’interesse nati negli anni l’abbiano spinta a candidarsi. La domanda è partita da una semplice ricerca sul web: trovato il sito dedicato alle selezioni, ha deciso di provarci senza troppe aspettative. Da lì è iniziato un percorso che l’ha portata lontano da casa, dagli affetti e dalle certezze quotidiane.La partecipazione al format non è stata solo un’avventura davanti alle telecamere, ma un vero banco di prova personale. Le regole rigide, l’assenza di comodità moderne e il confronto costante con adulti e coetanei hanno inciso profondamente sul carattere della studentessa calabrese. «Questa esperienza mi ha fatto capire che non tutto è dovuto e che le cose devono essere sudate», afferma Michelle. «Ho scoperto di potercela fare anche senza l’aiuto dei miei genitori e di saper affrontare le difficoltà da sola».

Parole che raccontano una crescita maturata giorno dopo giorno, tra studio, confronto e momenti di fatica. Un cambiamento notato anche dalla famiglia, che ha vissuto l’esperienza con emozione e orgoglio. I genitori, fin dall’inizio, hanno sostenuto la scelta della figlia, vedendo in questo percorso un’occasione per rafforzare autonomia e consapevolezza. Importante anche il legame con il territorio d’origine. Da Corigliano Rossano, Michelle ha ricevuto messaggi di sostegno e incoraggiamento. «Della mia città ho avuto riscontri positivi, molto sostegno morale e vicinanza», sottolinea, evidenziando come la comunità abbia seguito con attenzione il suo cammino televisivo.

Alla sua generazione, la giovane protagonista affida un messaggio chiaro e diretto: «Ai ragazzi della mia età vorrei dire di credere sempre nei loro sogni e di impegnarsi, perché con queste due doti si può arrivare ovunque». Una riflessione che si allarga anche al tema del futuro nei territori del Sud. Michelle non condivide l’idea secondo cui per costruirsi una strada sia necessario andare via a tutti i costi. «Molti dicono che qui non ci sia nulla, ma io penso che la bellezza del nostro paese sia lo spazio che lascia per inventare qualcosa di nuovo. Non serve scappare per trovare il domani: a volte basta avere il coraggio di restare e dare voce alle strade che ci hanno visto crescere».

La prossima puntata de Il Collegio 9 andrà in onda domani sera ore 21.20 su Rai Due e vedrà ancora Michelle tra i volti del programma. Per lei, però, il vero risultato va oltre lo schermo: un bagaglio di insegnamenti che continuerà a pesare nelle scelte future, dentro e fuori dalla scuola.