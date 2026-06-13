La fondatrice di FSARCHITECT Atelier sarà tra i protagonisti del format dedicato ad architettura e interior design in onda il 15 giugno su HGTV e Discovery+

La progettazione calabrese approda sulla televisione nazionale. L’architetto Francesca Silvestri, fondatrice dello studio FSARCHITECT Atelier di Rende, sarà tra i protagonisti di “Vinci una Casa in Sicilia”, il format televisivo dedicato all’architettura, all’interior design e alla valorizzazione immobiliare in onda lunedì 15 giugno alle ore 22:00 su HGTV, canale 56 del digitale terrestre, e disponibile sulla piattaforma Discovery+.

Professionista conosciuta per il suo approccio contemporaneo alla progettazione architettonica e degli interni, Francesca Silvestri rappresenterà la Calabria all’interno di una produzione televisiva a diffusione nazionale, portando in scena competenze progettuali, creatività e una visione dell’architettura fondata sulla qualità degli spazi e sul benessere dell’abitare.

Alla guida di FSARCHITECT Atelier, studio con sede a Rende, l’architetto ha sviluppato negli anni numerosi progetti residenziali e di interior design, distinguendosi per un linguaggio progettuale elegante, essenziale e fortemente orientato alla personalizzazione degli ambienti.

La partecipazione a “Vinci una Casa in Sicilia” rappresenta un importante riconoscimento professionale e un’occasione per raccontare a un pubblico nazionale il valore del progetto architettonico come strumento di trasformazione, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio.

«Portare il mio lavoro e la mia visione progettuale in un programma televisivo dedicato all’architettura è motivo di grande soddisfazione. È un’opportunità per mostrare come il progetto possa migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e contribuire alla valorizzazione dei luoghi», afferma Francesca Silvestri.

Per il territorio cosentino si tratta di una presenza significativa all’interno di un format seguito da migliaia di appassionati di architettura, design e ristrutturazione, confermando come professionalità e competenze sviluppate in Calabria possano trovare spazio e riconoscimento anche in contesti nazionali.

L’appuntamento è fissato per lunedì 15 giugno alle ore 22:00 su HGTV (canale 56) e Discovery+, per seguire il percorso dell’architetto Francesca Silvestri all’interno di “Vinci una Casa in Sicilia”.