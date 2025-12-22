"Un sogno portare la fiamma olimpica, speriamo diventi un simbolo di pace", sono queste le prime parole di Francesca Cannizzaro al termine del suo percorso (M50) da tedofora lungo le strade di Lamezia Terme.

Ventitré anni, laureata in Scienze e Tecniche e Psicologiche all'Università Magna Graecia di Catanzaro, impegnata ora nella magistrale in Psicologia Forense e Criminologia sabato scorso ha vissuto "un'esperienza unica". Appassionata di sport e diplomata in danza ha percorso il tratto di strada lametino godendosi ogni attimo: "Speriamo ora diventi un simbolo di pace".

"Ho fatto richiesta attraverso i canali ufficiali delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ma non immaginavo di essere chiamata", spiega. A vivere il "sogno olimpico" tutta la sua famiglia. A Lamezia Terme, infatti, c'erano il papà Tommaso, la mamma Serafina e la sorella maggiore Teresa. "Ora quando vedrò accendere il braciere olimpico a Milano potrò dire di essere - conclude Francesca - una delle protagoniste del viaggio della Fiamma Olimpica lungo i posti più belli della nostra Italia".