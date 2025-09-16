Social
Societa
Dario Brunori a San Fili

Il tributo di San Fili a Dario Brunori

16 settembre, 2025
La circolare

Regionali, agevolazioni per chi torna a votare in Calabria: sconti su treni, aerei, navi e autostrade

Le riduzioni per chi si reca alle urne nei comuni di residenza saranno attive per i viaggi di andata e ritorno: ecco le tariffe previste e le date in cui sarà possibile usufruirne
Redazione
Regionali, agevolazioni per chi torna a votare in Calabria: sconti su treni, aerei, navi e autostrade
welfare

Rende, aperto il primo Centro per famiglie. Principe: «Nessuno deve restare indietro»

E’ operativo dal 15 settembre ed è rivolto a tutto l’ambito territoriale sociale n°2 con una sede anche a Marano Principato

Redazione
Rende, aperto il primo Centro per famiglie. Principe: «Nessuno deve restare indietro»
il lutto

Addio all’architetto Gabrio Celani, l’amico “geniale”

Il docente Unical si è spento dopo una lunga malattia, è stato uno dei professionisti più stimati di Cosenza e ha curato i Piani regolatori e strutturali di tanti comuni calabresi
Redazione
Addio all’architetto Gabrio Celani, l’amico “geniale”
Dal film alla realtà

A Rende torna “Geni Comuni”: arte contemporanea e un tributo a Pinocchio

Al Museo del Presente, dal 18 settembre al 18 ottobre, cinquanta artisti, sezione speciale su Comencini e laboratori per bambini.
Redazione
A Rende torna “Geni Comuni”: arte contemporanea e un tributo a Pinocchio

L’iniziativa

“A carte scoperte” fa tappa ad Oriolo: protagonisti Gli Artigiani del Riposo e il Premio “Radici di eccellenza”

Il 19 settembre a Oriolo il ciclo promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza apre le porte a una realtà green e premia imprese del territorio
Redazione
“A carte scoperte” fa tappa ad Oriolo: protagonisti Gli Artigiani del Riposo e il Premio “Radici di eccellenza”
10eLotto

La fortuna bacia Rende e Rocca Imperiale, distribuiti premi da dieci e ventimila euro

Un 9 realizzato Oltre Campagnano in via Tevere e un 6 centrato in via Mare nel centro dell’Alto Jonio per la gioia dei giocatori, giornata fortunata anche a Crotone
La fortuna bacia Rende e Rocca Imperiale, distribuiti premi da dieci e ventimila euro
Il provvedimento

Settembre rendese, niente droni in cielo e si beve soltanto nei bar

L’ordinanza del sindaco Sandro Principe vieta anche l’utilizzo di fuochi d’artificio a partire da oggi e fino al 27 settembre, ovvero per tutta la durata della kermesse
Redazione
Settembre rendese, niente droni in cielo e si beve soltanto nei bar
Grave carenza

Al via la scuola in Calabria ma decine di studenti con disabilità non avranno i docenti di sostegno

Il sistema scolastico resta ancora intrappolato in ritardi burocratici e scelte che penalizzano il personale più preparato. Intanto gli idonei ai concorsi restano a casa per il secondo anno consecutivo
Salvatore Ciurleo
Al via la scuola in Calabria ma decine di studenti con disabilità non avranno i docenti di sostegno\n
Università in lutto

Rende, l’Unical piange la scomparsa del prof Gabrio Celani: il cordoglio di Marcello Manna

L’ex sindaco ricorda la figura del docente. Realizzò nel 1978 il primo piano di recupero italiano nella cittadina rendese
Redazione
Rende, l’Unical piange la scomparsa del prof Gabrio Celani: il cordoglio di Marcello Manna\n
Il taglio del nastro

Crosia, inaugurato il plesso scolastico di via Sole

L’assessore Pedace: «Un lavoro di squadra che ha permesso la consegna dei lavori nei tempi prestabiliti»
Redazione
Crosia, inaugurato il plesso scolastico di via Sole\n
Il caso

Cosenza, deturpato il patrimonio arboreo della città

Abbattuto un Ligustro su viale della Repubblica, capitozzati altri tre su via Panebianco. La denuncia dei consiglieri comunali Golluscio e Turco
Redazione
Cosenza, deturpato il patrimonio arboreo della città\n
Scuola Calabria

Edilizia scolastica, quadro allarmante ma non a Cosenza: ecco perché

Legambiente: solo il 15% degli edifici calabresi è antisismico. Urgente un piano nazionale strutturale per la sicurezza e l’efficienza
Redazione
Edilizia scolastica, quadro allarmante ma non a Cosenza: ecco perché\n
Il tributo

San Fili, il concerto di Dario Brunori rivive nelle immagini della videomaker cosentina Alessia Greco

VIDEO | Il filmato ripropone i passaggi più emozionanti dell’esibizione di qualche sera fa, alla quale hanno preso parte oltre diecimila persone
Redazione
San Fili, il concerto di Dario Brunori rivive nelle immagini della videomaker cosentina Alessia Greco\n
Eccellenze locali

I formaggi calabresi approdano a Cheese, la fiera internazionale dedicata all’arte casearia ospitata in Piemonte

In prima fila Slow Food Calabria, Regione e Arsac. Previsti laboratori, degustazioni, incontri per far conoscere i prodotti simbolo del comprensorio calabrese
Redazione
I formaggi calabresi approdano a Cheese, la fiera internazionale dedicata all’arte casearia ospitata in Piemonte\n
IMAGINE ALL THE PEOPLE...

La scuola a Cosenza inizia con un minuto per la pace: l’iniziativa dell’ICS Via Roma-Spirito Santo

All’Istituto Comprensivo Statale del capoluogo bruzio, nel corso del primo giorno, ci sarà un momento di riflessione comune nelle varie classi
Antonio Clausi
La scuola a Cosenza inizia con un minuto per la pace: l’iniziativa dell’ICS Via Roma-Spirito Santo
tempo estivo

Meteo Cosenza, torna a fare caldo. Temperature fino a 34°

Da segnalare solo qualche addensamento più compatto nelle ore pomeridiane lungo le aree montuose
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, torna a fare caldo. Temperature fino a 34°
Inizio delle scuole

Franz Caruso agli studenti: «La scuola è trampolino di vita, investiamo nei giovani per costruire il futuro»

Il sindaco di Cosenza augura buon anno scolastico e ribadisce l’impegno dell’amministrazione per combattere dispersione ed emarginazione
Redazione
Franz Caruso agli studenti: «La scuola è trampolino di vita, investiamo nei giovani per costruire il futuro»\n
Nuova vita

Fiocco azzurro al Riva Restaurant di Falerna, è nato Edoardo Augusto: gli auguri del network LaC 

Al patron del locale Roberto Gallo e alla compagna e chef Francesca Mannis l’abbraccio di tutta la famiglia LaC. L’editore Domenico Maduli: «Realizzano oggi il piatto più bello della loro vita»
Redazione Attualità
Fiocco azzurro al Riva Restaurant di Falerna, è nato\u00A0Edoardo Augusto: gli auguri del network LaC\u00A0\n
La dea bendata

Scalea centrato un “5” da oltre 42mila euro con il SuperEnalotto

Il 5 centrato presso la rivendita tabacchi n.14 in viale Primo Maggio
Redazione
Scalea centrato un “5” da oltre 42mila euro con il SuperEnalotto\n
Dietro i banchi

Al via il nuovo anno scolastico presso l’istituto “Rende Centro”

Presenti all cerimonia di inaugurazione il vicesindaco Fabio Liparoti e l’assessore all’Istruzione Stefania Belvedere: «Attivi già tutti i servizi, dalla mensa allo scuolabus»

redazione
Al via il nuovo anno scolastico presso l’istituto “Rende Centro”
Prima campanella

Inizio nuovo anno scolastico, gli auguri di Cisl Cosenza a tutta la comunità educativa

Il segretario UST Michele Sapia: «Insegnanti di ogni ordine e grado motore silenzioso della crescita culturale e civile del nostro Paese»
Redazione
Inizio nuovo anno scolastico, gli auguri di Cisl Cosenza a tutta la comunità educativa\n
INCONTRO REGIONALE

All’Unical assemblea dei comitati per la Palestina calabresi: «Pronti a bloccare tutto»

Insieme tutte le realtà della regione. Presente anche l'attivista Vincenzo Fullone: «Partiamo con altre barche»
Francesco La Luna
All’Unical assemblea dei comitati per la Palestina calabresi: «Pronti a bloccare tutto»
L’omaggio

Cento anni fa nasceva Carlo Rambaldi, il mago delle emozioni con la Calabria nel cuore

Un maestro degli effetti speciali, un artista capace di dare vita a creature che hanno emozionato milioni di spettatori
Gianfranco Donadio*
Cento anni fa nasceva Carlo Rambaldi, il mago delle emozioni con la Calabria nel cuore\n
Welfare

Rende, il Centro Famiglia 3.0 riapre come spazio per famiglie e comunità

Daniela Ielasi: “Non solo un progetto ma un luogo che accoglie e unisce generazioni diverse”.
Alessia Principe
Rende, il Centro Famiglia 3.0 riapre come spazio per famiglie e comunità
1
...
