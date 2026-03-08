Due cosentini confermano il primato nel debate universitario e difendono il titolo anche quest’anno. Carlo Mascherpa e Anna Sorrentino, già campioni nazionali di dibattimento agonistico a livello universitario, hanno vinto di nuovo con la squadra “Trentingrani 2.0” nel Campionato Italiano Giovanile Debate (CIGD) – sezione University, organizzato dalla Tridentum Debating Society con la Società Nazionale Debate Italia (SN-DI).

Mascherpa, diplomato nel 2022 al liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, e Sorrentino, diplomata nel 2021 al liceo classico Gioacchino da Fiore, studiano entrambi Giurisprudenza all’Università degli Studi di Trento. Con loro, nella squadra, anche Gabriele Beschi, studente trentino.

Il torneo ha accolto 28 squadre provenienti da università di tutta Italia e ha seguito la formula British Parliamentary: in ogni dibattito si confrontano quattro squadre, due “pro” e due “contro”, valutate da tre giudici esperti. La particolarità del format è il modello impromptu: la mozione viene comunicata solo 15 minuti prima, e in quel tempo i debater devono costruire la linea, la strategia e assegnare i ruoli interni previsti dal protocollo.

La competizione si è svolta in modalità asincrona fino alle semifinali, mentre semifinali e finale si sono tenute in presenza a Trento il 7 marzo 2026. Qui i “Trentingrani 2.0” si sono imposti discutendo la mozione: «questa assemblea vieterebbe la sperimentazione genetica mirata al potenziamento umano».

A completare il successo, il riconoscimento individuale: Carlo Mascherpa è stato premiato come secondo miglior speaker dell’intero torneo.