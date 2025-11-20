Il centro cittadino si presenta in condizioni critiche: a Piazza Bilotti vetri pericolanti, lungo Corso Mazzini ingombranti abbandonati e il cuore-simbolo lesionato

Al centro di Cosenza spazzatura e vetrine rotte: è questa, purtroppo, la segnalazione giunta in redazione nella giornata di ieri. In un periodo dell’anno come quello natalizio, storicamente caratterizzato da un grande afflusso di persone lungo Corso Mazzini e nell’area di Piazza Bilotti, il cuore urbano di Cosenza si presenta in condizioni tutt’altro che accoglienti.

Proprio a Piazza Bilotti, una delle zone più frequentate durante il passeggio festivo, alcune vetrate della struttura risultano visibilmente danneggiate. Lesioni evidenti, che fanno temere che i vetri possano frantumarsi da un momento all’altro, rappresentando un rischio concreto per la sicurezza dei passanti.

Non va meglio lungo Corso Mazzini, zona pedonale e salotto buono della città. Ai lati dell’isola pedonale si accumulano da giorni rifiuti ingombranti lasciati incivilmente da cittadini che continuano a scambiare ogni angolo per una discarica a cielo aperto. La scena restituisce un’immagine di incuria. Scarti di ogni tipo rovinano la passeggiata e compromettono l’immagine di una delle arterie commerciali più importanti di Cosenza, proprio mentre i negozi cercano di valorizzare le vetrine per lo shopping natalizio.

A completare il quadro desolante, l’opera artistica con la scritta “Cosenza” – il celebre cuore rosso che campeggia al centro del corso – appare lesionata, danneggiata nella parte centrale. Un simbolo che dovrebbe rappresentare l’identità e l’orgoglio cittadino, oggi invece testimonia un clima di abbandono che non passa inosservato.