La scomparsa di Domenico Martelli, giornalista calabrese morto oggi a 56 anni in seguito a un malore improvviso, ha scosso profondamente il mondo dell’informazione e delle istituzioni. Tra i primi messaggi di cordoglio c’è quello del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha ricordato Martelli con parole di forte commozione.

«La notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Domenico Martelli mi ha raggiunto come un colpo al cuore, lasciandomi sgomento e incredulo. In queste ore così difficili faccio fatica a trovare parole adeguate per esprimere il dolore che provo», afferma il primo cittadino appena appresa la notizia della morte del giornalista cosentino.

Nel suo ricordo, Franz Caruso sottolinea il valore umano e professionale di Martelli, figura molto conosciuta nel panorama giornalistico calabrese. «Non se ne va soltanto un giornalista di razza, lucido e preparato interprete della realtà calabrese, ma anche un amico con cui ho spesso condiviso riflessioni e momenti di confronto sempre profondi e sinceri», dice ancora il sindaco.

Il profilo tracciato da Caruso è quello di un professionista rigoroso e mai banale. «Di grande sensibilità, Domenico è sempre stato un uomo ed un professionista di vaglia, spesso pungente, mai banale, capace di interpretare i fatti con uno sguardo critico e mai scontato», prosegue il messaggio di cordoglio.

Il sindaco rivolge poi un pensiero diretto alla famiglia del giornalista, stringendosi alla moglie Daniela, ai figli e alle sorelle Mara e Annalisa. «A loro va il mio abbraccio più sincero ed intenso in questo momento di dolore immenso. So che nulla può colmare una perdita così grande, ma spero possano trovare conforto nell’affetto e nella stima che Domenico ha saputo costruire attorno a sé nel corso della sua vita», aggiunge.

Domenico Martelli era una firma nota del giornalismo politico calabrese, collaboratore di LaC News24 e direttore de Il Fatto di Calabria. La notizia della sua morte ha rapidamente suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte del mondo istituzionale, politico e dell’informazione regionale.

Nella parte finale del suo messaggio, Franz Caruso affida il ricordo dell’amico alla memoria personale e collettiva. «Custodirò gelosamente il ricordo della nostra amicizia, delle nostre conversazioni, del suo sguardo sempre attento e intelligente sul mondo. Domenico continuerà a vivere nei suoi scritti, nel segno che ha lasciato nel giornalismo calabrese e nel cuore di chi, come me, ha avuto il privilegio di conoscerlo davvero. La sua memoria resterà viva in tutti noi».

Perciaccante: «Penna brillante e giornalista competente»

Anche presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante ha espresso cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli, direttore della testata online ‘Il Fatto di Calabria’.

“Insieme ai colleghi dell’Associazione abbiamo avuto modo di apprezzarne nel tempo le doti professionali, la penna brillante capace di raccontare con sensibilità e rigore il proprio territorio, l’impegno nel seguire la politica e i fatti economici, sempre con sguardo critico, competenza e rispetto per la verità dei fatti”.

Per il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano, che si unisce ai sentimenti di vicinanza per la prematura scomparsa del giornalista Domenico Martelli, “colpisce e lascia un segno il suo coraggio nell’intraprendere sempre nuovi percorsi e nel cimentarsi in sfide professionali con rinnovato entusiasmo e determinazione, senza mai perdere il rigore verso la notizia e il rispetto profondo per i lettori”.

Confindustria e Ance Cosenza esprimono la partecipazione sincera al dolore di tutta la famiglia.

Nicola Irto (Pd): «La nostra regione perde una voce autorevole»

Il Pd Calabria esprime insieme al senatore Nicola Irto profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli, venuto a mancare all’improvviso all’età di 56 anni mentre era alla guida della propria auto. “Con Domenico Martelli – si legge in una nota del Pd Calabria – la nostra regione perde una voce autorevole e un professionista serio, che ha letto la realtà con autonomia di giudizio, obiettività e coraggio. Il suo lavoro giornalistico, sempre attento e puntuale, ha contribuito ad arricchire il dibattito pubblico calabrese”. Il Pd Calabria ricorda in lui “un notista politico di grande correttezza, fedele alla verità dei fatti e al dovere dell’informazione”. Il partito si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, dei colleghi e di quanti ne hanno apprezzato il valore umano e professionale.