L’episodio nella notte in pieno centro cittadino. Nessun ferito. Indagini in corso sulla dinamica
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Ha perso il controllo della propria auto impattando contro alcuni veicoli parcheggiati lungo il marciapiede in Via Caloprese, in pieno centro a Cosenza. L'episodio si è verificato la notte scorsa, poco dopo le ore 03,00 protagonista una persona alla guida di un'Alfa Romeo Stelvio.
Per cause in corso di accertamento, nei pressi del bar Bronx, è andata a schiantarsi sulle auto in sosta. Almeno sei quelle danneggiate. Nessuno è rimasto ferito. Dopo i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine gli operatori della Deam Italia hanno provveduto a ripristinare e mettere in sicurezza la carreggiata.