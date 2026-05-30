La garante regionale dei diritti dei detenuti Giovanna Francesca Russo è intervenuta nel corso della riunione del Coordinamento regionale di AIGA Calabria, organizzata dalla sezione di AIGA Cosenza e ospitata oggi, 30 maggio, nel Palazzo della Provincia.

All’incontro hanno preso parte il presidente nazionale AIGA Luigi Bartolomeo Terzo, la coordinatrice regionale Giovanna Zampogna, il presidente della sezione AIGA di Cosenza Giuliano Arabia e numerosi rappresentanti degli organismi nazionali e regionali dell’associazione.

Nel corso del dibattito la garante Russo è intervenuta da remoto rispondendo alle osservazioni avanzate dal presidente della Camera Penale di Cosenza Roberto Le Pera, che aveva nuovamente denunciato pubblicamente «la tortura dei plexiglass nel carcere cosentino, che soffocano i detenuti ammassati in spazi angusti».

La garante ha spiegato che proprio in queste ore sarebbe in corso un’interlocuzione intensa tra il suo ufficio e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie alla rimozione immediata delle strutture in plexiglass presenti nel carcere di Cosenza.

Numerosi anche gli interventi istituzionali che hanno accompagnato il Coordinamento regionale dell’AIGA Calabria, tra cui quelli del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza Claudio De Luca e della coordinatrice della Consulta delle associazioni forensi Ornella Nucci.

Nel corso dell’evento è stato inoltre insignito come socio d’onore dell’AIGA il dottor Francesco Claudio Messina, premiato per gli alti meriti culturali e sociali riconosciutigli dall’associazione.

Una targa d’onore è stata infine consegnata all’avvocato Valerio Zicaro quale riconoscimento per il contributo e l’impegno offerti nel corso degli anni alla giovane avvocatura italiana.