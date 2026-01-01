La grande festa di Capodanno con Dario Brunori non ha lasciato strascichi in città. A poche ore dal concertone in piazza, Cosenza si è svegliata ordinata e pulita, senza particolari disagi per cittadini e visitatori. Già alle prime luci dell’alba le strade interessate dall’evento risultavano completamente ripulite.

Un risultato reso possibile dal lavoro svolto durante tutta la notte dalle tute gialle di Ecologia Oggi incaricate del servizio di igiene urbana. A sottolinearlo è stato l’assessore Pasquale Sconosciuto, titolare delle deleghe al Verde pubblico, ai Quartieri e alle Frazioni, che ha espresso un sentito ringraziamento ai lavoratori per l’impegno profuso e per l’efficacia di un intervento definito puntuale, attento e capillare