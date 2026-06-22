Madre e figlia tornano dopo il successo televisivo con un progetto indipendente nato in studio insieme al musicista Luigi Greco. Il videoclip è già disponibile su YouTube

Dopo l'emozionante percorso che le ha portate fino alla finale di The Voice Generations su Rai 1, Roberta e Alice aprono un nuovo capitolo artistico con il loro primo brano inedito, Facciamo finta che sia estate, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e su YouTube.

Si tratta di un progetto completamente indipendente che segna un importante passo nel percorso musicale delle due artiste. Il brano è nato in studio dalla collaborazione con il musicista Luigi Greco, che ne ha curato insieme a Roberta la scrittura e la produzione.

Facciamo finta che sia estate racconta una storia fatta di quotidianità, affetto e complicità, mettendo al centro un legame capace di resistere al tempo e alle difficoltà della vita. Attraverso immagini semplici e sincere, il testo affronta le fragilità e le insicurezze che accompagnano la crescita personale, trasformandole in una promessa reciproca di sostegno.

Tra i passaggi più significativi emerge il messaggio che attraversa l'intero brano: la capacità di trovare luce anche nei momenti più complessi, come suggerisce il verso «Lo facciamo domani insieme se oggi è troppo difficile», che sintetizza il senso di una vicinanza autentica e rassicurante.

Accanto alla pubblicazione del singolo arriva anche il videoclip ufficiale, anch'esso realizzato in totale autoproduzione e disponibile online da oggi. Un lavoro che conferma la volontà delle artiste di costruire un percorso musicale personale e indipendente, valorizzando l'esperienza maturata durante l'avventura televisiva senza rinunciare alla propria identità artistica.

Dopo aver conquistato il pubblico di Rai 1 con la loro storia familiare e la loro sensibilità musicale, Roberta e Alice scelgono dunque di ripartire dalla musica originale, affidando al loro primo inedito un messaggio di vicinanza, resilienza e speranza. Un invito a custodire gli affetti e a non smettere di cercare, anche nei giorni più difficili, quella leggerezza che profuma d'estate.