Colpo fortunato in una ricevitoria di via Suor Maria De Vincenti. Il premio è stato ottenuto grazie a tre terni e un ambo nell’estrazione di venerdì 19 giugno

La fortuna torna a fare tappa in Calabria e questa volta premia Acri. Nell’estrazione del Lotto di venerdì 19 giugno, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 22.750 euro grazie a una combinazione composta da tre terni e un ambo.

La giocata vincente è stata effettuata in una ricevitoria di via Suor Maria De Vincenti, nel comune dell’entroterra cosentino, regalando una soddisfazione inattesa al vincitore.

La vincita è tra quelle segnalate da Agipronews nel resoconto dell’ultima estrazione del Lotto, che ha distribuito complessivamente premi per 4,4 milioni di euro in tutta Italia.

Dall’inizio del 2026, il Lotto ha già assegnato vincite per oltre 607 milioni di euro, confermandosi uno dei giochi più seguiti dagli italiani e capace, a ogni concorso, di regalare sogni e sorrisi ai giocatori più fortunati.

Ad Acri resta ora la curiosità di sapere chi sia il vincitore che, con una semplice schedina, è riuscito a portare a casa quasi 23 mila euro.