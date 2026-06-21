Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe riportato diverse lesioni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Scalea, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un'autovettura e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato il conducente della bici, un ragazzo minorenne, soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto. Considerata la dinamica dell'impatto, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza.

Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe riportato diverse lesioni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno lavorato per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.