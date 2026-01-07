Si è spento il oggi il presule. La diocesi affida il presule al Pastore dei pastori e si stringe ai familiari nel dolore.

Si è spento nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio 2026, S.E.R. Monsignor Domenico Graziani, già Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio dal 1999 al 2006. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo ecclesiale e tra i fedeli che ne hanno conosciuto il ministero pastorale, improntato alla discrezione, all’ascolto e alla cura delle comunità affidategli.

A darne comunicazione è la Diocesi, che attraverso il vescovo Francesco Savino, il presbiterio e l’intero popolo di Dio, affida Monsignor Graziani «al Pastore dei pastori», invocando per lui «l’incorruttibile corona di gloria» ed esprimendo una sentita vicinanza ai familiari, accompagnata dalla preghiera perché il Signore, «che terge ogni lacrima», conceda il dono della consolazione.

La camera ardente sarà allestita per l’intera giornata di giovedì 8 gennaio a Calopezzati, presso l’abitazione di via Luigi Sturzo. Nella giornata di venerdì 9 gennaio, il feretro sarà traslato a Santa Severina, dove, nella chiesa concattedrale, la camera ardente sarà aperta a partire dalle ore 14.

La liturgia delle esequie sarà celebrata sabato 10 gennaio alle ore 10.30, nella concattedrale di Santa Severina, luogo simbolico e profondamente legato al cammino ecclesiale del presule. Un ultimo saluto nel segno della preghiera e della gratitudine per un vescovo che ha guidato la Chiesa con sobrietà e spirito di servizio.