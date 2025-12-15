È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Francesco Lembo, “La vera natura”, che segna l’esordio discografico del giovane artista originario di Cosenza. «Il brano – racconta al nostro network ospite degli studi di Cosenza Channel - nasce tra i banchi universitari, durante una lezione dedicata al “De rerum natura” di Lucrezio, momento che ha acceso in me il desiderio di esplorare il tema dell’identità autentica».

Studente di Lettere Classiche, l’artista ha trasformato quella riflessione in un viaggio musicale alla ricerca della propria essenza, aprendosi alla vulnerabilità e alla forza interiore. “La vera natura” è un pezzo intimo e riflessivo, in cui emerge un invito a vivere senza maschere, accettando la propria complessità fatta di luce e ombra. Il refrain del brano esprime il coraggio di essere se stessi e la voglia di libertà, diventando una dichiarazione di indipendenza emotiva e personale.

La produzione porta la firma di RC Voce Produzione, mentre la regia del videoclip ufficiale è curata da Aldo “Amnesia” Campanaro. Nonostante la giovane età, Francesco Lembo sta conquistando attenzione nel panorama musicale e mediatico calabrese, mosso da una passione per la musica che lo accompagna sin da bambino:« il singolo si rivolge in particolare ai giovani, invitandoli a non nascondere la propria autenticità e ad affrontare con coraggio le sfide legate al giudizio e all’accettazione». Grazie alla sua dimensione insieme personale e universale, “La vera natura” riesce a toccare corde profonde e a parlare a chiunque cerchi libertà e verità nel proprio percorso. Di seguito la video intervista completa a Francesco Lembo.