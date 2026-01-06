Un gesto di memoria e condivisione nel nome di Lorenzo Zupi, tra bambini, madri e volontari

Un gesto di memoria, solidarietà e condivisione che si rinnova nel tempo. Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, un gruppo di volontari ha portato la Befana nelle case famiglia di Portapiana, trasformando una tradizione in un momento di vicinanza concreta per bambini e madri ospiti delle strutture.

L’iniziativa nasce dal ricordo di Lorenzo Zupi, tragicamente scomparso tredici anni fa in un incidente stradale. Da allora, le figlie hanno scelto di mantenere vivo il suo insegnamento attraverso piccoli gesti di attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, con l’idea che nessuno debba restare indietro.

Quest’anno l’iniziativa ha assunto un significato ancora più speciale. Federica Zupi, per celebrare la nascita della figlia Giulia, ha deciso di andare oltre la tradizionale calza della Befana, regalando un dono a ogni bambino accolto nelle case famiglia. Un segno di festa che ha voluto includere tutti, trasformando un momento personale di gioia in un’occasione collettiva.

A rendere la giornata ancora più coinvolgente è stato lo spettacolo di Candida Nesi, che ha animato l’incontro vestendo i panni della Befana, mentre il gruppo Rott84 ha pensato anche alle madri presenti in struttura, distribuendo regali dedicati a loro. Il tutto con il supporto del gruppo Mammilandia, che ha contribuito a portare allegria e spirito di comunità.