Le recenti mareggiate riaccendono l’allarme sul litorale tirrenico. A Catanzaro il confronto tra i sindaci e la Regione sulle opere di difesa e gli interventi in programma

Le mareggiate che nelle ultime settimane hanno investito il Tirreno cosentino hanno riportato al centro del dibattito una criticità ormai cronica: l’erosione costiera. A Fuscaldo, come in molti Comuni del litorale, il fenomeno continua a mostrare tutta la sua gravità, con danni progressivi alla spiaggia, alle infrastrutture e alle attività economiche legate al mare.

Da tempo il sindaco Giacomo Middea e l’Amministrazione comunale chiedono un intervento deciso da parte degli organismi sovracomunali. L’ulteriore peggioramento registrato negli ultimi giorni ha reso necessario un nuovo confronto operativo. Su convocazione della Regione Calabria, i sindaci del Tirreno cosentino si sono riuniti presso la Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro per fare il punto sull’avanzamento delle opere di difesa costiera.

Durante l’incontro i Comuni hanno illustrato lo stato delle aree più vulnerabili, evidenziando le urgenze e la necessità di accelerare progettazioni e interventi. La Regione ha confermato il proprio impegno per mettere in campo opere più ampie e strategiche, con l’obiettivo di arginare in modo stabile un fenomeno che negli anni ha sottratto tratti interi di litorale.

Accanto al sindaco Middea erano presenti il vicesindaco Ernesto Bianco, il consigliere delegato Paolino Ramundo e il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, l’ingegnere Paola Di Stio. La delegazione fuscaldese ha ribadito la richiesta di interventi immediati per mettere in sicurezza i punti più colpiti e avviare contestualmente una pianificazione di lungo periodo.

La riunione a Catanzaro rappresenta un nuovo tassello di un percorso che i Comuni del Tirreno chiedono da tempo: una strategia unitaria, strutturata e finanziariamente sostenibile, capace di difendere in modo concreto un tratto di costa che ogni anno vede arretrare la propria linea di spiaggia sotto la forza del mare.