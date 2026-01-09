Stupore e meraviglia tra quanti stavano passeggiando sul lungomare. E adesso il video amatoriale spopola sul web

A San Lucido dal giorno della Befana non si parla d’altro: l’avvistamento in mare di un esemplare di foca monaca. Sono stati tanti i cittadini che approfittando della giornata primaverile, passeggiando sul lungomare cittadino, hanno notato qualcosa che dapprima sembrava un tronco in acqua che spariva e riemergeva.

Un gruppo di giovani ha seguito a lungo la scena, e soltanto alla fine si è accorto che in realtà si tratta di un meraviglioso esemplare di foca monaca. Senza perdere tempo, hanno contattato l’associazione “Foca Monaca aps” che ha detto loro che sera il primo avvistamento del 2026.

Successivamente la stessa associazione ha pubblicato sulla propria pagina facebook questo post: «È importante avere nei nostri mari la foca monaca perché si tratta di una delle specie di mammiferi marini più rare al mondo. La sua presenza è un segno positivo per la salute dell’ecosistema marino mediterraneo e rappresenta un buon segnale per tutta la costa tirrenica calabrese».