Centrato un “5” nell’esercizio commerciale di Maria Parisa in via Mafalda di Savoia
Il SuperEnalotto premia la Calabria. Nell’estrazione di venerdì 16 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 69.741,41 euro a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, presso l’esercizio Maria Parisa in via Mafalda di Savoia, 180. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 20 gennaio, sale a 108,2 milioni di euro.