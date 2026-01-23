Cerimonia il 27 gennaio al Museo della Memoria di Tarsia con la deposizione della corona e la consegna delle onorificenze ai familiari degli internati

Il 27 gennaio sarà celebrato anche quest’anno il Giorno della Memoria, ricorrenza istituita con la legge 20 luglio 2000 n. 211 per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei in Italia e tutte le vittime deportate nei campi di concentramento e di sterminio. La giornata rende omaggio anche a coloro che, rischiando la propria vita, si opposero al piano di annientamento nazista salvando altre vite.

Le commemorazioni provinciali si terranno martedì 27 gennaio a partire dalle ore 9.30 presso l’ex campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, oggi Museo Internazionale della Memoria. Il programma prevede la deposizione di una corona al Monumento dedicato agli ex internati, nel luogo simbolo della deportazione in Calabria.

Alla cerimonia, organizzata dal Comune di Tarsia e condivisa con la Prefettura di Cosenza, prenderà parte il Prefetto Rosa Maria Padovano, che consegnerà quattro medaglie d’onore ai familiari di cittadini originari della provincia deportati e internati nei campi nazisti. Un gesto che restituisce memoria individuale a storie troppo spesso sommerse, riaffermando il valore civile della ricorrenza.