Grande gioia per la nostra collega e il marito Antonio Russo: il piccolo è venuto alla luce all’ospedale di Mantova. A mamma, papà e al loro bambino l’abbraccio affettuoso dell’editore Domenico Maduli e di tutta la famiglia LaC
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Ci sono notizie che riempiono il cuore, notizie che capaci di unire tutti in un’emozione speciale. Oggi, per il network LaC, è uno di quei giorni da custodire tra i ricordi più belli: è nato stamattina alle 10.30 il bambino di Giusy D’Angelo, nostra collega giornalista, e del marito Antonio Russo.
Il piccolo Tommaso Francesco è venuto alla luce all’ospedale di Mantova e pesa 2,9 chili. Un nuovo arrivo che porta con sé tutta l’emozione di un incontro tanto atteso e quella felicità difficile da raccontare a parole. Per Giusy e Antonio si apre adesso una pagina straordinaria, fatta di puro amore e momenti destinati a diventare ricordi indelebili.
Alla nostra collega, ad Antonio e al loro piccolo va l’abbraccio più affettuoso dell’editore Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore responsabile Franco Laratta e di tutta la redazione del network LaC.
«Alla nostra Giusy, veterana e vera guerriera del desk di LaC News24, rivolgo il mio affetto ed il mio augurio per questo nuovo ed importantissimo incarico che la vita gli ha donato, e che i genitori hanno fortemente voluto» – ha detto l’editore del network LaC Domenico Maduli. «A Giusy, Antonio e al piccolo Tommaso Francesco tanti auguri di cuore».
Benvenuto al mondo, piccolo Tommaso Francesco.