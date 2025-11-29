Il giornalista professionista Franco Rosito è stato confermato alla Presidenza del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza. A nominarlo, all’unanimità, il nuovo Consiglio direttivo dello stesso Circolo della stampa che era stato eletto lo scorso 15 novembre.

Il Consiglio direttivo ha poi dato corso al rinnovo delle cariche riconfermando alla Vice Presidenza Monica Perri e nominando Vice Presidente vicario, Giuseppe Di Donna. L’attribuzione degli altri incarichi in seno al direttivo hanno riguardato Franca Ferrami, confermata segretaria del circolo, e Roberto Barbarossa, nominato tesoriere. Del direttivo, con la carica di consigliere, fanno, inoltre, parte Enzo Pianelli e Antonio Lopez, nuovi ingressi a seguito della elezione nell’assemblea del 15 novembre.

Nella mattinata si è provveduto inoltre a rinnovare le cariche sia del collegio dei revisori dei conti che del collegio dei probiviri. Francesco Mannarino è stato confermato presidente del collegio dei revisori. Dell’organismo fanno, inoltre parte, Romolo Cozza e la new entry Rino Giovinco. Per il collegio dei probiviri, confermato alla presidenza l’uscente Franco Segreto, mentre i nuovi nominativi indicati sono quelli di Gianluca Pasqua e Carmelita Brunetti, scaturiti anch’essi dall’assemblea elettiva del 15 novembre.