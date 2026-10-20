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Società

Front office al Tribunale di Cosenza, mille firme in due giorni per dire no

Roberto Le Pera denuncia un «doppio binario» nell’accesso alle cancellerie. La Camera penale contesta la prenotazione obbligatoria per difensori e utenti.

20 ottobre, 2026
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tribunale cosenza · Camera Penale Cosenza
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La sperimentazione

Insegnante coach e valutazione formativa: il metodo didattico americano WRW entra nelle scuole cosentine | VIDEO – FOTO

Sabina Minuto, pioniera in Italia del Writing and Reading Workshop, ha tenuto un seminario presso la scuola media Zumbini, plesso di via Milelli: «La condivisione dei risultati da parte degli studenti è indispensabile per costruire una comunità di lettori e scrittori»
Emilia Canonaco
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L’intervista

Monsignor Checchinato in piazza tra i manifestanti: «La Chiesa deve camminare con chi cerca pace e giustizia»

L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano sui cortei contro il caro vita, i ragazzi che vanno via e le responsabilità della politica: «Custodire il lavoro significa custodire la persona»
Riccardo Montanaro
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Trasporto ferroviario

Treni Cosenza-Taranto, dal 26 ottobre si completa la rimodulazione: nuovi orari anche sulle tratte del ritorno

L’assessore Gallo: «Un collegamento strategico, che dal prossimo dicembre sarà cofinanziato anche dalle Regioni Basilicata e Puglia, rafforzando la collaborazione istituzionale e la continuità dei collegamenti con le altre regioni del Mezzogiorno»
Redazione Attualità
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Diritto e rovescio

La capitana della nazionale femminile di tennis Tathiana Garbin ospite del Comune di Cosenza

La campionessa ha partecipato alle celebrazioni del 40° anniversario del TC Cosenza, uno dei tennis club più antichi e longevi del territorio

Redazione
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