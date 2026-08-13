La pioggia ha provato a ostacolare la serata, ma la musica e la determinazione degli organizzatori hanno avuto la meglio. La seconda giornata del Raduno bandistico “Città di Fuscaldo” si è svolta regolarmente nel centro storico, richiamando un pubblico numeroso e celebrando i quarant’anni di attività della banda musicale “Antonio Del Corno”.

L’iniziale incertezza legata alle condizioni meteorologiche non ha fermato il programma. Organizzatori e musicisti hanno portato avanti l’appuntamento, trasformandolo in una serata di partecipazione collettiva dedicata alla musica e alle tradizioni locali.

«Quando la passione è più forte delle difficoltà, anche la pioggia lascia spazio alla musica», si legge nel messaggio diffuso al termine dell’iniziativa.

Il pubblico riempie il centro storico

La partecipazione registrata durante la seconda giornata ha confermato il legame tra il raduno e la comunità di Fuscaldo.

Numerosi spettatori hanno raggiunto il centro storico, accompagnando le esibizioni con applausi ed entusiasmo. La presenza del pubblico ha contribuito a rendere la celebrazione dei quarant’anni un momento condiviso dall’intero paese.

La serata è stata descritta come un risultato importante anche per la capacità degli organizzatori di superare le difficoltà iniziali e garantire il regolare svolgimento dell’evento.

Quarant’anni della banda “Antonio Del Corno”

Il cuore dell’appuntamento è stato il traguardo raggiunto dalla banda musicale “Antonio Del Corno”: quattro decenni dedicati alla musica, alla formazione e al servizio della comunità.

Il raduno ha rappresentato l’occasione per ripercorrere una storia costruita attraverso l’impegno di generazioni di musicisti e la presenza costante negli appuntamenti civili, culturali e comunitari di Fuscaldo.

Nel messaggio celebrativo viene sottolineato «lo straordinario lavoro della Banda Musicale “Antonio Del Corno”, che non avrebbe potuto celebrare meglio i suoi 40 anni di attività».

«Quattro decenni di musica, impegno e servizio alla comunità, festeggiati attraverso un evento impeccabile e un’organizzazione curata alla perfezione in ogni dettaglio».

Il riconoscimento agli organizzatori e ai musicisti

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente dell’associazione musicale Alessandro Cesario, al maestro Carmine Mazzei e a tutti i componenti della banda.

«I nostri più sinceri complimenti al presidente dell’associazione musicale Alessandro Cesario, al maestro Carmine Mazzei e a tutti i musicisti della banda, veri protagonisti di una serata indimenticabile», prosegue la nota.

Il risultato della manifestazione viene attribuito alla passione degli organizzatori e al lavoro necessario per affrontare le difficoltà provocate dalla pioggia, senza rinunciare all’appuntamento.

Le istituzioni presenti al raduno

Alla serata ha partecipato il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, insieme ad altri rappresentanti istituzionali.

Erano presenti l’onorevole Andrea Gentile, il consigliere regionale Antonio De Caprio e la consigliera provinciale Caterina Bruno.

I rappresentanti istituzionali hanno espresso sostegno e vicinanza all’iniziativa e al percorso della banda musicale, riconoscendone il ruolo nella vita culturale della comunità.

La banda come memoria e identità di Fuscaldo

Il Raduno bandistico “Città di Fuscaldo” ha confermato la capacità della musica di riunire il paese e di conservare una parte della sua memoria collettiva.

«Ieri sera Fuscaldo ha dimostrato ancora una volta di saper custodire le proprie tradizioni, unirsi attorno alla cultura e trasformare ogni nota in un’emozione condivisa», si legge nel messaggio.

La conclusione affida alla banda un significato che supera la dimensione musicale e coinvolge l’identità stessa del territorio.

«Perché una banda non suona soltanto musica: racconta la storia, l’identità e il cuore di un’intera comunità».