Nuovo direttivo per il Motoclub San Lorenzo del Vallo: con Lamerata presidente, Zagarese vicepresidente e Mustaro segretario. Conferito il titolo di Socio Onorario all’imprenditore Francesco Aita
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Motoclub San Lorenzo del Vallo, realtà ormai punto di riferimento del panorama motociclistico calabrese e nazionale.
Alla guida del sodalizio è stato riconfermato Ignazio Lamerata, a conferma della fiducia e della continuità accordata dai soci, che hanno apprezzato il lavoro svolto negli ultimi anni e i successi ottenuti, tra cui il Motoraduno, giunto nel 2025 alla sua tredicesima edizione.
Accanto al presidente Lamerata opererà il nuovo vicepresidente Francesco Zagarese, insieme al segretario Francesco Mustaro. A completare il direttivo ci sono Luigi Zagarese, riconfermato nel suo ruolo, e i neoeletti Cesare Montinari e Damiano Cosimo Montone, pronti a portare esperienza ed entusiasmo per rafforzare la vita del Motoclub.
«Sono onorato di poter continuare a guidare il nostro Motoclub – ha dichiarato Lamerata –. La fiducia dei soci è uno stimolo a fare sempre meglio. In questi anni abbiamo dimostrato che il motociclismo non è solo passione e divertimento, ma anche un modo concreto per valorizzare il territorio e creare momenti di condivisione.»
Guardando al futuro, il presidente ha aggiunto: «Con questa nuova squadra vogliamo dare continuità al percorso intrapreso e portare avanti iniziative che uniscano sport, turismo e cultura. L’obiettivo è crescere ancora, coinvolgere sempre più persone e fare del Motoclub un modello da seguire.»
Entusiasta anche il nuovo vicepresidente Francesco Zagarese: «Quando si lavora con passione, ricevere l’apprezzamento e la fiducia del gruppo è un riconoscimento che riempie d’orgoglio. Darò il massimo per sostenere il Motoclub e continuare a crescere insieme.»
Il segretario Francesco Mustaro ha sottolineato: «La riconferma del presidente è un segnale importante di fiducia e continuità. Sono pronto a dare tutto il mio supporto per contribuire al lavoro del direttivo e portare avanti i progetti che rendono il Motoclub una realtà forte e apprezzata.»
Durante l’assemblea, i soci hanno inoltre conferito il titolo di Socio Onorario all’imprenditore Francesco Aita, da sempre vicino al Motoclub e punto di riferimento per il sostegno concreto alle attività del gruppo.
Il Motoclub San Lorenzo del Vallo guarda ora a un nuovo capitolo della sua storia, con l’entusiasmo di sempre e la determinazione a mantenere alto il nome della città nel panorama motociclistico italiano.