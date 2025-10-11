Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Motoclub San Lorenzo del Vallo, realtà ormai punto di riferimento del panorama motociclistico calabrese e nazionale.

Alla guida del sodalizio è stato riconfermato Ignazio Lamerata, a conferma della fiducia e della continuità accordata dai soci, che hanno apprezzato il lavoro svolto negli ultimi anni e i successi ottenuti, tra cui il Motoraduno, giunto nel 2025 alla sua tredicesima edizione.

Accanto al presidente Lamerata opererà il nuovo vicepresidente Francesco Zagarese, insieme al segretario Francesco Mustaro. A completare il direttivo ci sono Luigi Zagarese, riconfermato nel suo ruolo, e i neoeletti Cesare Montinari e Damiano Cosimo Montone, pronti a portare esperienza ed entusiasmo per rafforzare la vita del Motoclub.

«Sono onorato di poter continuare a guidare il nostro Motoclub – ha dichiarato Lamerata –. La fiducia dei soci è uno stimolo a fare sempre meglio. In questi anni abbiamo dimostrato che il motociclismo non è solo passione e divertimento, ma anche un modo concreto per valorizzare il territorio e creare momenti di condivisione.»

Guardando al futuro, il presidente ha aggiunto: «Con questa nuova squadra vogliamo dare continuità al percorso intrapreso e portare avanti iniziative che uniscano sport, turismo e cultura. L’obiettivo è crescere ancora, coinvolgere sempre più persone e fare del Motoclub un modello da seguire.»

Entusiasta anche il nuovo vicepresidente Francesco Zagarese: «Quando si lavora con passione, ricevere l’apprezzamento e la fiducia del gruppo è un riconoscimento che riempie d’orgoglio. Darò il massimo per sostenere il Motoclub e continuare a crescere insieme.»

Il segretario Francesco Mustaro ha sottolineato: «La riconferma del presidente è un segnale importante di fiducia e continuità. Sono pronto a dare tutto il mio supporto per contribuire al lavoro del direttivo e portare avanti i progetti che rendono il Motoclub una realtà forte e apprezzata.»

Durante l’assemblea, i soci hanno inoltre conferito il titolo di Socio Onorario all’imprenditore Francesco Aita, da sempre vicino al Motoclub e punto di riferimento per il sostegno concreto alle attività del gruppo.

Il Motoclub San Lorenzo del Vallo guarda ora a un nuovo capitolo della sua storia, con l’entusiasmo di sempre e la determinazione a mantenere alto il nome della città nel panorama motociclistico italiano.