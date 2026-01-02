L’iniziativa dell’amministrazione comunale ha l’obiettivo di promuovere una sana alimentazione tra gli alunni, con una ricreazione all’insegna della salute
Promuovere una sana alimentazione fin dall’infanzia è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei più piccoli e diffondere corretti stili di vita. Con questo obiettivo, l’amministrazione comunale di Rende annuncia l’avvio del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, un’iniziativa di alto valore educativo e sociale che ha ricevuto il via libera ufficiale dal ministero. Il raggiungimento di questo importante risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra l’assessorato all’istruzione, guidato dall’assessore Stefania Belvedere, l’ufficio scolastico coordinato dal dott. Gianfranco Salerno e il settore diretto da Adele Sauro.
Grazie a questo impegno corale, il comune di Rende rientra ufficialmente nel programma nazionale che mira a contrastare le cattive abitudini alimentari attraverso il consumo di prodotti freschi e di qualità. Istituti coinvolti e calendario delle attività Il progetto prenderà il via ufficialmente il prossimo 12 gennaio 2026. Saranno due gli istituti comprensivi del territorio a dare il via alla distribuzione: IC Rende-Quattromiglia IC Rende-Commenda.
La frutta verrà consegnata regolarmente presso i plessi scolastici e distribuita agli alunni durante l'orario delle lezioni, trasformando la merenda in un momento di apprendimento e benessere. Un investimento sul benessere delle nuove generazioni Oltre a rappresentare un sostegno tangibile per le famiglie, l'iniziativa si configura come un percorso didattico volto a sensibilizzare i bambini sul rispetto per l’ambiente e sulle eccellenze delle produzioni agricole. "L’amministrazione comunale conferma la propria attenzione verso il mondo della scuola", si legge nella nota dell'ente. "Investire in progetti che mettono al centro la salute e la prevenzione significa scommettere sulla crescita consapevole dei cittadini di domani".