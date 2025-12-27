Domenica 28 dicembre, nel chiostro comunale di San Lucido, l’associazione Attivamente presenta e lancia il capperino lucitano con degustazioni e showcooking. Presente l’amministrazione comunale

«Il capperino lucitano diventa protagonista»: questa la definizione della serata che si svolgerà dalle 18 di domenica 28 dicembre nel chiostro comunale di San Lucido.

La serata, organizzata dall’associazione Attivamente, punta a presentare e lanciare il capperino di San Lucido, un prodotto tipico locale che non manca nella credenza di nessuna abitazione dei sanlucidani e che, a grappoli, fa da contorno a tante mura locali.

La serata vedrà la presenza dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso, e di altre associazioni che si dedicano allo sviluppo delle realtà locali.

Nel corso della manifestazione vi saranno degustazioni e showcooking, presentati dallo chef Francesco Messina, in arte Tappatumi. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione Attivamente, Alberto Tocci: «Siamo particolarmente soddisfatti di poter finalmente presentare quello che potrebbe diventare il prodotto tipico lucitano per eccellenza. Ci auguriamo che possa essere presente nei cibi prodotti non solo a San Lucido, ma anche su larga scala nazionale. Noi abbiamo cominciato – ha concluso Tocci – ora tocca agli chef e ai consumatori».