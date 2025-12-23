Bilancio di fine anno e auguri alle unità territoriali, forestali e speciali dell’Arma. Richiamo ai valori e al sacrificio dei caduti

Nella mattinata del 22 dicembre il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, ha visitato i Comandi Provinciali Carabinieri di Cosenza e Crotone per tracciare un bilancio del servizio reso nell’anno che volge al termine, nonché rivolgere al personale le espressioni augurali in vista delle imminenti festività.

Ricevuto dai Comandanti Provinciali, rispettivamente Colonnello Andrea Mommo e Colonnello Raffaele Giovinazzo, l’Ufficiale Generale ha incontrato una nutrita rappresentanza composta da militari in servizio presso le articolazioni territoriali, forestale e speciali dell’Arma dei Carabinieri delle due Province, oltre che rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso delle visite, il Comandante della Legione ha espresso apprezzamento e gratitudine per il qualificato servizio reso nel corso dell’anno alle comunità cosentine e crotonesi, nei vari ambiti in cui si estrinsecano le competenze dell’Arma dei Carabinieri.

L’occasione è stata propizia per ricordare ai militari intervenuti la cifra valoriale cui deve informarsi il quotidiano agire in servizio, nonché la postura di prossimità e sostegno con cui ci si deve rivolgere alle collettività, onorando il sacrificio di quanti hanno pagato con la vita l’adempimento del proprio dovere.

Infine, gli auguri rivolti al personale ed ai relativi cari di trascorrere serene festività e un nuovo anno colmo di soddisfazioni e gratificazioni professionali.