Visita di cortesia del nuovo Questore accompagnato dal Vicario Martucci. Incontro con il colonnello Mommo e gli ufficiali dell’Arma: al centro collaborazione, prevenzione e controllo del territorio

Proseguono le visite di cortesia istituzionali successive al suo insediamento. Nella giornata di ieri il Antonio Borelli, Questore di Cosenza, si è recato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, accompagnato dal Vicario Ferruccio Martucci.

Ad accoglierlo il Comandante provinciale dell’Arma, Andrea Mommo, insieme a tutti gli ufficiali comandanti dei reparti operanti sul territorio della provincia. Nel corso dell’incontro, il Questore Borelli ha voluto rivolgere il proprio saluto ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, cogliendo l’occasione per complimentarsi per le recenti attività investigative che, proprio in serata, hanno condotto al fermo di una persona.

Il confronto si è svolto in un clima di piena cordialità e collaborazione, durante il quale sono state affrontate diverse tematiche di interesse comune. Al centro del dialogo, la necessità di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, nella consapevolezza – è stato rimarcato – dell’importanza di garantire un fronte operativo unitario a tutela delle comunità locali.

Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti legati alla prevenzione e al controllo del territorio, considerati strumenti fondamentali per rispondere in maniera efficace alle esigenze di sicurezza e ordine pubblico dell’intera provincia di Cosenza. Un momento istituzionale che conferma la solidità del rapporto tra le forze di polizia e la volontà condivisa di operare in sinergia per la sicurezza dei cittadini.