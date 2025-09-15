Il segretario UST Michele Sapia: «Insegnanti di ogni ordine e grado motore silenzioso della crescita culturale e civile del nostro Paese»

A partire da oggi, nella provincia di Cosenza, le studentesse e gli studenti tornano sui banchi di scuola. Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, la CISL di Cosenza rivolge un augurio sentito a tutta la comunità scolastica della provincia.

«La scuola è la prima frontiera della dignità sociale»: con queste parole, il Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia, saluta l’inizio del nuovo anno scolastico, sottolineando il valore dell’istruzione come fondamento della crescita individuale e collettiva. «In ogni classe – prosegue Sapia – si gioca una parte decisiva del futuro del nostro territorio. La scuola è il luogo in cui si costruisce la comunità, si promuove il riscatto sociale, si educa alla legalità e si alimenta la crescita condivisa».

«L’inizio dell’anno scolastico è anche l’occasione per ribadire il valore fondamentale del lavoro svolto quotidianamente da insegnanti di ogni ordine e grado, veri motori silenziosi della crescita culturale e civile del nostro Paese.

Rivolgiamo inoltre un appello alle istituzioni locali affinché l’istruzione venga finalmente posta al centro delle politiche pubbliche, attraverso scelte lungimiranti capaci di garantire lavoro stabile e dignitoso per tutto il personale scolastico, scuole sicure e adeguatamente attrezzate, risorse certe e percorsi formativi che rispecchino le specificità del territorio e siano all’altezza delle sfide del presente. Alle studentesse e agli studenti, che saranno le donne e gli uomini del domani, va il nostro augurio più sentito: che questo nuovo anno scolastico sia ricco di esperienze positive, di scoperte, conoscenze e relazioni autentiche».