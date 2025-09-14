Il tecnico silano sceglie di confermare lo stesso assetto tattico della partita contro il Crotone. L’allenatore reggino, che vive a Rende, blinda la difesa a tre e lancia l’ex Forte in attacco

Ecco le formazioni ufficiali di Cosenza e Catania, nella sfida valevole per la quarta giornata di campionato del girone C della serie C. Il tecnico silano Antonio Buscè sceglie di confermare lo stesso assetto tattico della partita contro il Crotone. L’allenatore reggino Mimmo Toscano, che vive a Rende, blinda la difesa a tre e lancia l’ex Forte in attacco. Di seguito il tabellino e la cronaca.



COSENZA (4-3-3-): Vettorel, Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Contiliano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Dalle Mura, Cannavò, Ragone, Achour, Arioli; Rocco, Ferrara, Novello. All.: Buscè

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennardo, Ierardi; Casasola, D’Ausilio, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. In panchina: Bethers, Coco, Celli, Aloi, Allegretto, Stoppa, Di Tacchio, Raimo, Tonon, Lunetta, Giardina, Martic. All: Toscano

ARBITRO: Luongo di Frattamaggiore

MARCATORI:

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Casasola (CA). Angoli: 2-2. Recupero: