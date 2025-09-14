Il tecnico silano sceglie di confermare lo stesso assetto tattico della partita contro il Crotone. L’allenatore reggino, che vive a Rende, blinda la difesa a tre e lancia l’ex Forte in attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Cosenza e Catania, nella sfida valevole per la quarta giornata di campionato del girone C della serie C. Il tecnico silano Antonio Buscè sceglie di confermare lo stesso assetto tattico della partita contro il Crotone. L’allenatore reggino Mimmo Toscano, che vive a Rende, blinda la difesa a tre e lancia l’ex Forte in attacco. Di seguito il tabellino e la cronaca.
COSENZA (4-3-3-): Vettorel, Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Contiliano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Dalle Mura, Cannavò, Ragone, Achour, Arioli; Rocco, Ferrara, Novello. All.: Buscè
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennardo, Ierardi; Casasola, D’Ausilio, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. In panchina: Bethers, Coco, Celli, Aloi, Allegretto, Stoppa, Di Tacchio, Raimo, Tonon, Lunetta, Giardina, Martic. All: Toscano
ARBITRO: Luongo di Frattamaggiore
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Casasola (CA). Angoli: 2-2. Recupero:
13:22
Langella dalla distanza
Al 19' Langella, raccogliendo una respinta della difesa del Catania, esplode un destro dai 30 metri.
13:14
Kouan ci prova
11': Cimino in area di riigore, serve Kouan che tira altro sulla traversa
13:09
Catania pericoloso in avvio
Catania in area di rigore del Cosenza al 5': Vettorel smanaccia un cross di Cicerelli, Casasola va al tiro che viene deviato in angolo.
12:59
Catania al "Marulla" da capolista del girone C
Il Catania di Mimmo Toscano, ex giocatore ed allenatore del Cosenza, guida la classifica del girone C di serie C a punteggio pieno. I siciliani hanno infatti vinto le prime tre partite. Il Cosenza, invece, è a quota due. Nella prima sfida interna della stagione, i Lupi della Sila hanno perso contro la Salernitana.