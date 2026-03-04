Giovanna Pia Graziano, studia canto da tre anni e ha già inciso cinque videoclip. Il vocal coach Giuseppe Greco: «Una voce con grandi potenzialità»

«Quando salgo sul palco all’inizio ho un po’ di ansia. Ma appena inizio a cantare sparisce tutto e mi sento libera. È come volare. Mi piace pensare che chi mi ascolta possa provare quello che sento io».

Giovanna Pia Graziano, in arte Joana, ha dodici anni, una voce limpida e una passione precoce per la musica. Elementi che stanno già tracciando il percorso di una giovane promessa del panorama musicale emergente.

Studia canto da tre anni e in questo tempo ha mostrato una crescita rapida, valorizzando gli insegnamenti ricevuti. Tra gli incontri più significativi c’è quello con Giuseppe Greco, vocal coach dell’Istituto Musicale Donizetti di Crosia.

«Ricordo ancora quando mi ha ascoltata per la prima volta. Era molto entusiasta della mia voce», racconta Joana. Greco ha individuato subito le potenzialità della giovane cantante, iniziando con lei un percorso di studio e perfezionamento.

La musica, in realtà, accompagna Giovanna da sempre. «Canta da quando aveva diciotto mesi», racconta la madre, Loredana. «All’inizio aveva scelto la danza, anche per seguire le cugine. Poi ha capito che la sua vera passione era il canto. Noi abbiamo deciso di lasciarla libera di scegliere e di sostenerla nel suo percorso. Ha ancora molto da imparare, ma siamo felici che coltivi ciò che ama».

In questi anni Joana ha già iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Ha realizzato cinque videoclip con GG Produzioni e si è esibita anche sul palco degli Studios di Corigliano-Rossano, davanti a un pubblico che l’ha seguita con entusiasmo durante tutta la performance.

Passi iniziali di un cammino ancora lungo, ma già segnato da impegno e passione. Perché quando il talento incontra lo studio, anche le voci più giovani possono iniziare a farsi ascoltare.