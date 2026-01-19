La Calabria trionfa ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda ieri sera, Ilaria Curcio, maestra di sostegno nata a Nocera Terinese ma residente a Rende, ha vinto 77mila euro. La giovane insegnante è stata protagonista di una puntata estremamente tesa. Ha rifiutato l'ultimo cambio propostole, decidendo di mantenere il proprio pacco.

Suspense all'apertura, con la scoperta che si trattava proprio del pacco nero: la gioia è esplosa in studio quando Stefano De Martino ha tolto l'adesivo, da cui è emersa la cifra pari a 75mila euro, che si sono andati ad aggiungere ai 2mila euro già vinti da Ilaria con il pacco "Gennarino".