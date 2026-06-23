Tra il 23 e il 24 giugno si rinnova uno dei riti più antichi della tradizione popolare italiana. Dall’acqua profumata preparata con i fiori alle “vele di San Giovanni”, ecco il significato di una notte sospesa tra fede, natura e superstizione

C’è una notte, tra il 23 e il 24 giugno, che nelle campagne calabresi e in gran parte d’Italia continua a conservare un fascino antico. È la notte di San Giovanni, una delle più cariche di simboli dell’intero calendario popolare, in cui la natura diventa protagonista e l’acqua, la rugiada e le erbe assumono un significato quasi magico.

È la notte dell’acqua di San Giovanni, una tradizione che affonda le radici in epoche precedenti al cristianesimo e che ancora oggi viene tramandata da nonne e madri alle nuove generazioni.

Il rito è semplice. Al tramonto del 23 giugno si raccolgono fiori ed erbe spontanee – lavanda, iperico, rosmarino, salvia, menta, camomilla, rose, ginestre e tutto ciò che la stagione offre – e si lasciano in una bacinella colma d’acqua all’aperto, esposta alla rugiada della notte.

Secondo la tradizione, proprio durante le ore che precedono la festa di San Giovanni Battista, la rugiada possiede proprietà benefiche e purificatrici. Al mattino, l’acqua profumata viene utilizzata per lavarsi il viso e le mani come gesto simbolico di rinascita, protezione e buon auspicio.

In passato si credeva che questo rito fosse in grado di allontanare le negatività, favorire la salute e attirare prosperità per i mesi successivi. Un gesto semplice che univa il mondo contadino ai cicli della natura e al passaggio simbolico verso la seconda metà dell’anno.

Ma la notte di San Giovanni è legata anche a un’altra tradizione affascinante e meno conosciuta: quella delle vele di San Giovanni.

Anche in questo caso il rito si compie alla vigilia della festa. Si riempie una bottiglia o un recipiente di vetro con acqua e si versa all’interno l’albume di un uovo. Il contenitore viene lasciato all’aperto durante la notte, esposto alla rugiada.

Al mattino l’albume, reagendo all’umidità e alle variazioni di temperatura, assume forme particolari che ricordano alberi, filamenti o, secondo l’immaginario popolare, le vele di una nave gonfiate dal vento.

Da qui nasce il nome di “vele di San Giovanni”.

Per secoli queste figure sono state interpretate come segni del destino. Le vele alte e ben aperte venivano considerate un presagio favorevole, simbolo di fortuna, prosperità e viaggi fortunati. Forme meno definite o particolarmente contorte potevano invece essere lette come avvertimenti o inviti alla prudenza.

Il rito era particolarmente diffuso nelle comunità marinare e tra i contadini, che cercavano nei segni della natura indicazioni sull’andamento dei raccolti, della pesca o della vita familiare.

Oggi sappiamo che il fenomeno ha una spiegazione scientifica: l’albume, a contatto con l’acqua e sottoposto agli sbalzi termici della notte, coagula parzialmente creando strutture filamentose. Ma la spiegazione razionale non ha cancellato il fascino di una tradizione che continua a sopravvivere.

L’acqua di San Giovanni e le sue vele raccontano infatti qualcosa che va oltre la superstizione. Parlano del rapporto profondo che le comunità rurali avevano con la natura, della capacità di leggere nei fenomeni quotidiani un messaggio, una speranza, una promessa.

E così, anche quest’anno, mentre il sole tramonta sulla vigilia del 24 giugno, migliaia di bacinelle colme di fiori e recipienti di vetro con un albume d’uovo torneranno a comparire su balconi, giardini e davanzali. Un piccolo rito che attraversa i secoli e continua a ricordarci che, almeno per una notte, il confine tra realtà e meraviglia può diventare sottilissimo.