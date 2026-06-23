A perdere la vita è stata una 40enne di Milano. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli investigatori. Il traffico è stato rallentato per ore

Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il territorio di Montalto Uffugo. A perdere la vita è stata una 40enne di Milano. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale Anas, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel ripristino delle normali condizioni di viabilità. L’episodio ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.