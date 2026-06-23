Il sinistro sarebbe avvenuto dopo il contatto tra due veicoli. Sul posto 118, Polizia e Carabinieri per soccorsi e rilievi

Un’auto si è ribaltata nel pomeriggio sul lungomare di Sant’Angelo, nell’area urbana di Rossano. Nell’incidente è rimasta ferita una donna di circa 70 anni, soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza del 118.



Secondo le prime informazioni, il sinistro potrebbe essere stato causato da un contatto tra due veicoli. Dopo l’urto, una delle auto avrebbe perso il controllo finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.



Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia, i Carabinieri e i sanitari del servizio di emergenza, che hanno prestato le prime cure alla donna ferita.

Accertamenti in corso

L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le cause dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento dell’altro mezzo.



La settantenne è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a fornire un quadro più preciso sulle conseguenze riportate nell’impatto.