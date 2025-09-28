Emozioni e ricordi per gli ex studenti del primo indirizzo di Informatica dell’ITIS Monaco: a 40 anni dal diploma hanno celebrato il loro percorso pionieristico tornando tra i banchi.

Si è svolta ieri una réunion davvero speciale: quella dei primi diplomati dell’Indirizzo di Informatica dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza.

Gli ex studenti della classe V A Informatica dell’anno scolastico 1984/1985 si sono ritrovati, dopo ben 40 anni, nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza, per celebrare un anniversario ricco di emozioni e significato.

Quella di ieri non è stata una semplice rimpatriata, ma un momento carico di memoria e affetto: il primo storico gruppo di tecnici informatici diplomati in Calabria ha scelto di tornare là dove tutto è iniziato, per rivivere insieme ricordi, sorrisi e legami mai sopiti.

Un incontro che ha confermato quanto forte e autentico sia rimasto, nel tempo, il legame tra questi ex compagni di scuola. Nonostante le strade diverse intraprese nella vita, la classe ha saputo mantenere vivo lo spirito di quei giorni grazie a incontri periodici e a una chat di gruppo sempre attiva, che ha trasformato la nostalgia in condivisione quotidiana.

Un traguardo importante, 40 anni dopo il diploma, che racconta non solo la nascita di una figura professionale pionieristica per il nostro territorio, ma anche la forza di un’amicizia che ha saputo resistere al tempo.