Societa

La protesta social di Giacomo mancini per l'acqua

L'ex parlamentare denuncia la cronica mancanza d'acqua in città e attacca il sindaco di Cosenza: «Caruso si preocupa di mandare le bollette, anziché affrontare l'emergenza

15 novembre, 2025
Vile gesto

Corigliano, danneggiati la scarpetta rossa e la panchina nel luogo dedicato a Fabiana Luzzi

Il deplorevole atto a pochi giorni dalla giornata mondiale dedicata al contrasto della violenza sulle donne
Matteo Lauria
Corigliano, danneggiati la scarpetta rossa e la panchina nel luogo dedicato a Fabiana Luzzi
L’allarme

Cosenza, autostazione sempre più terra di nessuno. La Confail Faisa: «Istituire una postazione fissa di Polizia»

Il sindacato torna a chiedere interventi urgenti alla luce dei gravi fatti di microcriminalità che si verificano tra le corsie dei pullman, specie nelle ore notturne
Redazione
Cosenza, autostazione sempre più terra di nessuno. La Confail Faisa: «Istituire una postazione fissa di Polizia»
Il caso

Cosenza, chiedono soldi ai passanti ma non è “Io leggo perché”. «Vagano da giorni senza insegnanti nelle ore di scuola»

La segnalazione di un commerciante cosentino: «Erano soli, senza badge né adulti. Chiedevano denaro per libri».
Redazione
Cosenza, chiedono soldi ai passanti ma non è "Io leggo perché". «Vagano da giorni senza insegnanti nelle ore di scuola»
Situazione insostenibile

Carenza idrica a Cosenza, Mancini: «Caruso manda le bollette anziché risolvere il problema»

L’ex parlamentare si fa portavoce dei disagi vissuti da centinaia di cittadini: «L’emergenza intollerabile, considerato che la città è servita da ben cinque acquedotti»
Salvatore Bruno
Carenza idrica a Cosenza, Mancini: «Caruso manda le bollette anziché risolvere il problema»

Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Societa

Cosenza, il 20 novembre a Villa Rendano un convegno nazionale su donne vittime di violenza e lavoro

L'avvocato Rosa Libera Pellicori presenta il convegno nazionale "Dal silenzio alla tutela, donne lavoratrici vittime di violenza sul lavoro" in programma il 20 novembre a Villa Rendaco a Cosenza

14 novembre 2025
Ore 13:14
Società

Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Sport

La Pirossigeno Cosenza punta anche sul basket, un progetto sportivo e sociale in crescita: «Vogliamo fare il meglio possibile»

Il vicepresidente Gaetano Piro è intervenuto ai microfoni del nostro network negli studi di Cosenza Channel: ««Non è facile gestire futsal e pallacanestro, ma lo facciamo per passione e amore per il territorio»

12 novembre 2025
Ore 17:15
L’iniziativa

Sudversive, il collettivo femminista che si ispira a Michela Murgia

Le socie fondatrici: «Viviamo un tempo in cui si moltiplicano i segnali di un nuovo oscurantismo che opprime donne e minoranze»
Redazione
Nuovi lavori

Corigliano, via ai lavori sul crocevia di via Roma e centro storico

Dal 17 novembre chiusure, deviazioni e senso alternato per il cantiere su via Roma, via San Francesco e piazza del Popolo
Redazione
L’intervista

Giornata violenza sulle donne, a Cosenza il convegno nazionale organizzato dall’associazione 6libera.6come6

VIDEO | L’avvocato Rosa Libera Pellicori: «Iniziativa promossa nell’ambito del progetto SAFE, che ha l’obiettivo di contrastare le molestie nei luoghi di lavoro». Appuntamento il 20 novembre nella città dei Bruzi presso Villa Rendano
Salvatore Bruno
Solidarietà

Cosenza, Lactalis rinnova il sostegno alla Colletta Alimentare con mezzi e volontari

Il gruppo conferma la collaborazione con Banco Alimentare: volontari, furgoni e iniziative solidali in 22 province, incluse Vibo, Crotone e Reggio Calabria
Redazione
Unicalpass

L’Università della Calabria lancia un programma di sostegno per studenti palestinesi: borse di studio da 12mila euro

Nuova iniziativa dell’ateneo per promuovere il diritto allo studio e rafforzare il dialogo tra culture. Il rettore Greco: «Non è solo un contributo economico, ma un investimento sociale e culturale»
Redazione Attualità
Strade sicure

Cosenza, approvato il Piano neve: sarà in vigore su autostrada, percorsi statali e provinciali

Alla riunione, convocata in Prefettura, hanno preso parte Anas, Polizia stradale, Vigili del fuoco, Polizia provinciale e Protezione civile
Redazione
Il sit in

Cosenza, la protesta degli studenti pro Palestina “attenzionati”: «La circolare dell’Ufficio scolastico è vergognosa»

I manifestanti avevano chiesto di poter incontrare il provveditore, che però è assente. Il confronto potrebbe esserci nei prossimi giorni: «La repressione intellettuale non riguarda soltanto noi, ma anche i nostri insegnanti»
Francesco La Luna
la vetrina

Cosenza e il Salone degli Specchi della Provincia brillano a “Ballando con le Stelle”

L’iniziativa é realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission
Redazione
Cosenza e il Salone degli Specchi della Provincia brillano a "Ballando con le Stelle"
Le previsioni

Calabria baciata dal caldo fuori stagione: in arrivo punte di 26 gradi nel cuore di novembre

L’anticiclone domina il Mediterraneo e porta sulla regione un’ondata anomala di alte temperature: nei prossimi giorni le temperature saliranno soprattutto nelle zone interne del Cosentino e del Vibonese
Salvatore Lia
Focus

La desertificazione giovanile: l'allarme dei banchi vuoti per l’assenza dei giovani nell'Eucarestia

Tra spiritualità solitaria e autoreferenziata, l'abbandono giovanile dell'Eucarestia è un allarme. L’unione tra comunità e Chiesa per affrontare una sfida complessa favorendo l’ascolto
Franco Sangiovanni
Studio e futuro

Unical, al Dipartimento di Economia il Welcome day: «Fuga dei giovani dalla Calabria? Le competenze generano opportunità»

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico del Desf si è parlato anche di occupazione e prospettive di crescita professionale restando nella propria terra
Redazione
Unical, al Dipartimento di Economia il Welcome day: «Fuga dei giovani dalla Calabria? Le competenze generano opportunità»
EMIGRATI DI RITORNO

L’INTERVISTA | Giulia Tarsitano, Cosenza-Milano e ritorno: «Ma senza lavoro non sarebbe stato possibile»

Classe ‘97, torna in Calabria dopo undici anni trascorsi nel capoluogo lombardo, dove si è affermata in una grande casa di produzione: «Nessun posto è come casa»
Francesco La Luna
L'INTERVISTA | Giulia Tarsitano, Cosenza-Milano e ritorno: «Ma senza lavoro non sarebbe stato possibile»
L’evento

L'Arcidiocesi di Rossano Cariati si prepara alla IX Giornata Mondiale dei Poveri 2025

L'Arcidiocesi, nell'Anno Giubilare, invita a essere "Ancorati alla Speranza". Un impegno di carità e spiritualità per i più fragili
Franco Sangiovanni
nuova allocazione

Cassano All’Ionio, in corso il maxitrasloco degli uffici comunali. Tutti i dettagli e il cronoprogramma

Da lunedì, uffici in trasferimento nella strutture dell’ex Giudice di Pace per consentire i lavori di ammodernamento di Palazzo di Città (2 anni). Disagi minimi, riapertura a pieno regime prossima settimana, il Sindaco chiede pazienza.
Franco Sangiovanni
Emergenza idrica

Lavori Sorical a Rende: possibili disservizi idrici in diverse zone

Sezionamenti tecnici in corso sulla rete idrica per riequilibrare la distribuzione. Possibili disagi nelle prossime ore in varie aree della città
Redazione
L’iniziativa

Firmato il protocollo per la “Fattoria Solare La Petrosa”, il progetto che dà lavoro ai detenuti di Castrovillari

Un accordo tra EF Solare Italia, Le Greenhouse, Confapi Calabria e la Casa Circondariale “Rosetta Sisca” per unire energia rinnovabile, formazione professionale e reinserimento sociale, creando un modello virtuoso di sostenibilità e inclusione
Redazione
Welfare urbano

Nuova Stazione di Posta a Cosenza, servizi per chi vive in strada

Attivato in via Caduti di via Fani il Nuovo Centro Servizi per senza dimora e persone in grave marginalità, con supporto personalizzato e sportelli dedicati
Redazione
Sospiro di sollievo

Zumpano, catturati i quattro cinghiali che avevano scatenato il panico nel parcheggio dell’area commerciale

Il Comune manterrà alta la guardia anche nelle prossime settimane. Il sindaco Fabrizio Fabiano: «La tutela della sicurezza pubblica è la nostra priorità»
Redazione
L’iniziativa

A Cutro al via il nuovo ciclo di seminari promossi dall’Unical per un progetto di educazione antimafia

Il percorso educativo, giunto alla seconda edizione, è coordinato da Giancarlo Costabile del corso di Pedagogia dell’Antimafia dell’Università della Calabria e coinvolge studenti e istituzioni locali per promuovere civismo, legalità e cultura della responsabilità
Redazione
Il fenomeno

Sguardo al cielo, stanotte possibile aurora boreale

Nelle regioni settentrionali, specialmente lungo l'arco alpino, si potrebbero scorgere bagliori rossastri bassi sull'orizzonte
Salvatore Lia
