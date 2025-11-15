La protesta social di Giacomo mancini per l'acqua

Il vicepresidente Gaetano Piro è intervenuto ai microfoni del nostro network negli studi di Cosenza Channel: ««Non è facile gestire futsal e pallacanestro, ma lo facciamo per passione e amore per il territorio»
VIDEO | L’avvocato Rosa Libera Pellicori: «Iniziativa promossa nell’ambito del progetto SAFE, che ha l’obiettivo di contrastare le molestie nei luoghi di lavoro». Appuntamento il 20 novembre nella città dei Bruzi presso Villa Rendano
I manifestanti avevano chiesto di poter incontrare il provveditore, che però è assente. Il confronto potrebbe esserci nei prossimi giorni: «La repressione intellettuale non riguarda soltanto noi, ma anche i nostri insegnanti»
L’anticiclone domina il Mediterraneo e porta sulla regione un’ondata anomala di alte temperature: nei prossimi giorni le temperature saliranno soprattutto nelle zone interne del Cosentino e del Vibonese
Da lunedì, uffici in trasferimento nella strutture dell’ex Giudice di Pace per consentire i lavori di ammodernamento di Palazzo di Città (2 anni). Disagi minimi, riapertura a pieno regime prossima settimana, il Sindaco chiede pazienza.
Un accordo tra EF Solare Italia, Le Greenhouse, Confapi Calabria e la Casa Circondariale “Rosetta Sisca” per unire energia rinnovabile, formazione professionale e reinserimento sociale, creando un modello virtuoso di sostenibilità e inclusione
Il percorso educativo, giunto alla seconda edizione, è coordinato da Giancarlo Costabile del corso di Pedagogia dell’Antimafia dell’Università della Calabria e coinvolge studenti e istituzioni locali per promuovere civismo, legalità e cultura della responsabilità