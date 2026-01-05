Il 5 gennaio alle 17 al Parchetto San Domenico, Befana e Re Magi donano dolci e sorrisi a tutti i bimbi in un clima di solidarietà

Con l’arrivo del nuovo anno, la comunità di Cassano All’Ionio si prepara a celebrare l’Epifania, una delle ricorrenze più amate e sentite, specialmente dai più piccoli. Quest’anno, la festività assume un valore ancora più profondo grazie all’iniziativa “Calza Sospesa 2026”, un progetto che trasforma la tradizione in un potente strumento di coesione sociale e solidarietà concreta. L'evento nasce dalla visione condivisa e dalla profonda sensibilità delle associazioni Artisti Eccellenze Calabresi & In The World e Bambini delle Vanelle, due realtà radicate nel territorio che hanno deciso di unire le proprie forze per donare un momento di pura spensieratezza a ogni bambino della città.

Il progetto non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto di numerose attività commerciali locali e di tanti cittadini privati, definiti dagli organizzatori come "persone dal cuore d’oro", che hanno contribuito con generosità per far sì che la calza della Befana diventi un simbolo di inclusione. L’idea, scaturita dall’impegno dei due presidenti, Anna Maria Schifino e Pasquale Russo, mira infatti a garantire che la dolcezza di questa festa raggiunga indistintamente tutti i bambini delle vanelle, i vicoli del centro storico cassanese, promuovendo un modello di società in cui l’integrazione passa attraverso piccoli ma significativi gesti di attenzione quotidiana.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la Villetta San Domenico, che nel pomeriggio del 5 gennaio, a partire dalle 17:00, si trasformerà in un luogo magico dove il sacro e il profano si incontrano per regalare emozioni uniche. Il programma del pomeriggio prevede la suggestiva apparizione dei tre Re Magi, che giungeranno con i loro doni simbolici per ricordare le radici storiche della ricorrenza, ma la vera protagonista dell'accoglienza sarà una Befana dallo stile elegante e dai modi gentili. Sarà proprio lei, con il suo grande sacco ricolmo di calze e prelibatezze, a distribuire i doni ai piccoli presenti, permettendo a ciascuno di loro di vivere la sorpresa e l'entusiasmo di scoprire una calza piena non solo di dolcini, ma soprattutto di sorrisi e affetto.

In un’epoca spesso segnata dall’individualismo, la “Calza Sospesa” rappresenta un piccolo segno dal grande significato, capace di alimentare la speranza e di non far mancare il calore della tradizione a nessuno. L'invito delle associazioni è esteso a tutta la cittadinanza, per condividere insieme un momento di vera solidarietà e per riscoprire, attraverso gli occhi dei bambini, la bellezza di donare senza ricevere nulla in cambio se non la gioia di un volto illuminato dalla felicità. Sarà un appuntamento imperdibile, un ponte tra generazioni che ribadisce come Cassano All'Ionio sappia essere una comunità unita, accogliente e profondamente umana.