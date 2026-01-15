Non è solo un oggetto di metallo, nell’immaginario un artificio meccanico di chiusura, ma in una interpretazione fantasiosa, un simbolo capace di accorciare le distanze e trasformare una delusione in un’opportunità. Il celebre "Lucchetto dei Single", nato quasi vent’anni fa a Bologna dall’estro della giornalista e cantante lainese Rossella Regina, torna alle origini per farsi ambasciatore di un’unione storica in questo tempo della parte più a nord della Calabria.

Il fenomeno del “lucchetto”, che dal 2007 ha scalato le cronache nazionali e internazionali diventando un’attrazione turistica nel capoluogo emiliano, approda ora nel cuore della Valle del Mercure. I sindaci di Laino Borgo, Mariangelina Russo, e di Laino Castello, Giovanni Cosenza, hanno ricevuto ufficialmente i lucchetti che verranno apposti sul ponte che collega le due comunità, attualmente in fase di ristrutturazione.

Il "Ponte dei Single" non è più solo una risposta goliardica alla moda dei lucchetti di Ponte Milvio. Negli anni, guidata dall’intraprendenza di Regina, è diventato un brand culturale, dai lucchetti bio pronti per il Souvenir Expo Spain di Barcellona, ai murales del pop-artist David Pompili, fino al coinvolgimento di volti noti come Andrea Mingardi, Ivan Zazzaroni ed Eva Robin's. Oggi, per i due centri, quel concetto si evolve, diventa sinonimo di ricordo, di unione, auspicio e, soprattutto, amore per le proprie radici.

L’iniziativa punta a creare un "gemellaggio simbolico" tra Bologna e i due borghi calabresi, sfruttando il volano del marketing territoriale. «Per noi il "Ponte dei single" sarà dedicato all'amore in senso ampio - spiega Mariangelina Russo, sindaco di Laino Borgo -, vogliamo ribadire l'amore per il territorio e la promozione della nostra valle. Ringraziamo Rossella Regina per questa sinergia che rafforza la collaborazione tra noi e Laino Castello, arricchendo la nostra offerta turistica già nota per il Vicoletto del Sentimento».

Sulla stessa scia l'entusiasmo di Giovanni Cosenza, primo cittadino di Laino Castello: «Questa iniziativa ci infonde una grande dose di energia per l'inizio dell'anno. È un unicum territoriale che farà parlare dei nostri borghi; abbiamo tanto da offrire e questa vetrina ci aiuterà ad attirare sempre più visitatori verso le nostre bellezze».

Mentre è in fase di editing una fiaba digitale che racconterà la storia di questo ponte speciale, i due comuni si preparano a inaugurare quello che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per i viaggiatori in cerca di suggestioni. Tra tributi gastronomici e progetti artistici, il "Ponte dei Single" si appresta a diventare il nuovo cordone ombelicale della Valle del Mercure, provando a dimostrare che, a volte, un semplice lucchetto può spalancare le porte del futuro di un intero territorio.