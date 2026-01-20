Il 24 gennaio volontari e scuole sostengono la ricerca sul cancro con arance, miele e marmellate. Dati, obiettivi e iniziative per la prevenzione

Sabato 24 gennaio tornano Le Arance della Salute di Fondazione AIRC. Sin dalle prime ore del mattino, volontarie e volontari saranno presenti in migliaia di piazze italiane per distribuire le reticelle di arance rosse, i vasetti di marmellata di arance rosse e il miele di fiori d’arancio, accompagnati da una pubblicazione dedicata ai temi della salute, dell’alimentazione equilibrata e dello smascheramento delle fake news in ambito scientifico.

In Calabria l’iniziativa arriverà in numerosi centri del territorio, tra cui Aieta, Cassano allo Ionio, Cosenza, Corigliano, Fiumefreddo Bruzio, Fiumefreddo Marina, Laino Borgo, Luzzi, Mangone–Piano Lago, Marano Marchesato, Mendicino, Paola, Rende, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Torremezzo, Catanzaro, Cortale, Jacurso, Torre di Ruggiero, Isola di Capo Rizzuto, Cardeto, Reggio Calabria, Serrata e Nicotera.

La distribuzione nelle scuole, programmata per venerdì 23 e sabato 24 gennaio, coinvolgerà studenti e docenti con l’obiettivo di promuovere cittadinanza attiva, consapevolezza scientifica e cultura della prevenzione.

Un impegno lungo oltre 25 anni

Le Arance della Salute rappresentano da più di un quarto di secolo uno dei momenti di mobilitazione più riconoscibili della Fondazione AIRC. Le donazioni raccolte contribuiranno a sostenere progetti di ricerca indipendente e programmi formativi destinati alle migliaia di ricercatrici e ricercatori che operano ogni giorno per migliorare diagnosi, terapie e prevenzione dei tumori.

I testimoni della campagna

Tra i volti scelti per questa edizione figurano la ricercatrice Paola Storti e la campionessa olimpica Sofia Goggia. La prima è impegnata in un rilevante progetto sul mieloma multiplo; la seconda, ambassador AIRC dal 2017, continua a sostenere l’importanza di stili di vita sani fondati su attività fisica regolare, alimentazione bilanciata e rinuncia al fumo.

AIRC: sostegno alla ricerca e ai giovani talenti della scienza

Fondazione AIRC è oggi il principale ente privato di finanziamento alla ricerca oncologica nel Paese. Per il 2026 ha programmato un investimento complessivo di 142 milioni di euro a favore di progetti di ricerca, borse di studio e programmi speciali sviluppati in università, ospedali e centri italiani dedicati all’oncologia.

Prevenzione: fino a 4 tumori su 10 possono essere evitati

La Fondazione ricorda che circa il 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto grazie a comportamenti corretti, tra cui alimentazione ispirata alla dieta mediterranea, attività fisica, astensione dal fumo e dall’alcol, vaccinazioni e adesione ai programmi di screening. In Italia preoccupa l’elevato tasso di sovrappeso e obesità infantile, che richiede interventi educativi mirati sin dalla scuola.

A febbraio la campagna continua nei supermercati

Dal 2 febbraio e per tutto il mese, la campagna proseguirà nei principali supermercati italiani: per ogni reticella di arance distribuita, una quota del ricavato sarà destinata a sostenere i progetti AIRC.

Il supporto del partner istituzionale Banco BPM

La campagna sarà inoltre promossa tramite le filiali e i canali informativi del partner istituzionale Banco BPM, rinnovando un impegno condiviso nella divulgazione scientifica e nella ricerca oncologica.