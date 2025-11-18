Sarà sottoscritto domani, mercoledì 19 novembre, a Palazzo dei Bruzi, alle ore 12,00, nel salone di rappresentanza, l'accordo di valorizzazione e l'atto di trasferimento dal Demanio regionale al Comune di Cosenza, delle ex scuderie della Caserma “Fratelli Bandiera”.

Alla firma dell'accordo, oltre al consigliere delegato Francesco Alimena che ha curato l’intera pratica, parteciperanno il Sindaco Franz Caruso, il Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio, Ing.Giovanni Zito, la Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, Arch.Stefania Argenti e l'Arch:Paola Aurino, Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza. Sarà presente anche il dirigente del Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza, Salvatore Modesto che ha partecipato ai tavoli istituzionali e tecnici che hanno contrassegnato l'iter procedurale che ha preceduto la firma dell'accordo e dell'atto di trasferimento.

Lo Schema di Accordo di valorizzazione con il Ministero della Cultura (Segretariato Regionale per la Calabria e l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria) era stato approvato all'unanimità, il 21 ottobre scorso, in Consiglio comunale. Grazie a questo accordo ed all'atto di trasferimento al Comune potranno essere completati il restauro e la rifunzionalizzazione del complesso monumentale di San Domenico, con riferimento al II lotto degli interventi previsti dal CIS.